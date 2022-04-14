Венесуэльский сайт написал о доcтопримечательностях Нахчывана

На венесуэльском новостном сайте Impacto Venezuela опубликован материал АЗЕРТАДЖ под заголовком "Мачу-Пикчу на Кавказе".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в статье проводится параллель между легендарным городом Мачу-Пикчу, который укрыт в сердце Анд на высоте 2400 м на территории современного Перу, и азербайджанским Нахчываном, который часто называют одним из старейших населенных мест в мире.

Impacto Venezuela пишет, что кавказский Мачу-Пикчу расположен в автономной республике Азербайджана - Нахчыване, в сердце Кавказа.

Венесуэльский сайт со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представил читателям небольшой экскурс по главным достопримечательностям Нахчывана. В статье описаны крепость Алинджа, который некоторые называют "азербайджанским Мачу-Пикчу", архитектурный памятник "Гюлюстан" - уникальная башенная гробница, пещера Асхаби-Кахф, имеющая огромное религиозно-культурное значение, Ханега - архитектурный комплекс, расположенный у реки Алинджа, гора Иландаг, являющаясяя символом Нахчывана.