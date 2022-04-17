В мае начнет работать новая турецкая авиакомпания

Новая турецкая авиакомпания, которую власти создают для перевозки туристов из России на курорты Турции, начнет работать в конце мая.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье информационный портал AirportHaber.

Авиакомпания получила название Southwind. Ранее ходатайство о создании компании было принято Генеральным управлением гражданской авиации Турции.

Ожидается, что на первом этапе Southwind будет эксплуатировать пять самолетов Airbus - три широкофюзеляжных и два узкофюзеляжных.

В начале апреля газета Sabah сообщила, что власти Турции планируют реализовать трехэтапную дорожную карту для привлечения туристов из России в 2022 году. Одним из пунктов называло создание новой новой авиакомпании, которая будет задействована в перевозке до 1 млн российских туристов.