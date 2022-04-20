В Венеции введут плату за въезд в город для туристов-однодневок

Городские власти Венеции рассматривают проект введения платы за въезд в город для туристов, посещающих город с однодневным визитом.

Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az

Размер оплаты составит €10. На эти меры власти города решили пойти, чтобы сдержать поток туристов, возобновившийся после спада пандемии коронавирусной инфекции - за выходные дни 16 и 17 апреля, на которые в этом году выпала католическая Пасха, число путешественников достигло допандемийного уровня.

Пилотная программа бронирования билетов на въезд в Венецию стартует в июне и продлится шесть месяцев. Предполагается, что в полную силу она заработает в январе 2023 года.

Как отметил мэр города Луиджи Бруньяро, Венеция станет первым городом в мире, который проведет "такой сложный эксперимент".

Введение платы за въезд в город для однодневных туристов в Венеции начали обсуждать в 2018 году. Ее рассматривают как способ ограничить массовый поток въезжающих, который до пандемии достигал 30 млн в год.