Как интересно провести каникулы на праздник Рамазан, не уезжая из Азербайджана?
Depozit faizini öncədən al!

С приближением окончания священного месяца Рамазан все больше разговоров о том, как интересно и весело провести праздничные дни, тем более что в этом году выдались сразу четырехдневные каникулы. Да и попадают они на самый прекрасный период весны - время цветения деревьев и цветов.

Воспользуйтесь возможностью провести свой 4-дневный отпуск с семьей и друзьями наилучшим образом и открыть для себя новые места.

Самое время запланировать поездку в регионы Азербайджана за новыми впечатлениями и для отдыха от городской суеты. Мы постарались подобрать для вас места отдыха, которые обязательно очаруют вас своей красотой. Изучив наш список, вы легко решите, в каком направлении планировать свой отдых на праздники.

Примечание: многие отели, с которыми мы связались, не были добавлены в наш список, так как свободных мест в них уже не осталось.

Отель/Направление

Включено

Цены

Marxal Resort & Spa

Дата:

29 Апреля - 3 Мая

https://bit.ly/3Ldl3ug

• Завтрак - открытый буфет
• Ежедневная программа развлечений
• Живая музыка
• Услуги СПА: бассейн, фитнесс-зал, турецкая баня, финская сауна и парная

Цены от 190 AZN!

*Цена на двоих за 1 ночь в двухместном номере

Дополнительная кровать (1 человек 1 ночь + завтрак):

Детям 0-5 лет - бесплатно на первого ребенка.

Детям 6-11 лет допкровать каждую ночь - 20 AZN.

Детям 12 лет и старше допкровать каждую ночь - 40 AZN.
     

Shamakhi Palace Sharadil

Дата:

30 Апреля - 3 Мая

https://bit.ly/3L5vwbc

• Завтрак

• Ужин

270 AZN

*Цена предусмотрена на двоих в номере Deluxe.

Lankaran Springs Wellness Resort

Дата:

30 Апреля - 3 Мая

https://bit.ly/3Mq6pjH

  

175 AZN - завтрак включен
205 AZN - завтрак+ужин 
245 AZN -трехразовое питание 

*Цена предусмотрена на двоих в стандартном номере с балконом
     

Gabala Garden Hotel

Дата:

30 Апреля - 3 Мая

https://bit.ly/3Ow3jfO

• Завтрак и СПА центр

188  AZN - цена на двоих в стандартном номере 
229 AZN - цена на двоих в номере Junior suite
263 AZN - цена на двоих в номере Executive Suite
258 AZN - цена на двоих в в односпальном коттедже
415 AZN - цена на четверых в в двуспальном коттедже
558 AZN - цена на шестерых в трехспальном коттедже
     

Quba Bərpa Spa Mərkəzi

Дата:

29 Апреля - 4 Мая

(2 ночи / 3 дня = 1 ночь в подарок)

https://bit.ly/3vGJFFp

• Ночевка в отеле (1 ночь, 2 дня)
• Питание: затврак
• Фитнес-зал
• Футбольное поле, теннисный корт
• Бесплатный паркинг и интернет

Центральное здание:
70 AZN - Standart Room (двухместный номер);
100 AZN - Deluxe Room (1 спальня, 1 гостиная - цена на троих);
140 AZN - Vip (2 спальни, 1 гостиная - цена на четверых);

Номера Apartman Lux:
80 AZN - 1-й этаж (номер на двоих)
110 AZN - 2-й этаж (номер на троих - 1 спальня, 1 гостиная)

150 AZN - Коттедж (2 спальни, 1 гостиная - цена на четверых)

*Цена за каждую допкровать в номерах 30 AZN за 1 ночь

*Детям до 6 лет бесплатно
*Детям 6-12 лет СКИДКА 10%.
     

Qala Hotel Şəki

Дата:

1 - 3 Мая

https://bit.ly/3v4jg5b

• Завтрак

89 AZN - на двоих
109 AZN - на троих
119 AZN - на четверых
     

Gashalti Health Hotel Naftalan

https://bit.ly/3v8J00l

Специальный семейный пакет:

• Ночевка в отеле

• Трёхразовое питание

• Бассейн, сауна, фитнес

• Анализы

• Ванны

• Физиотерапия 

Специальный подарочный пакет:

• Ночевка в отеле

• Трёхразовое питание

• Бассейн, сауна, фитнес

• Развлекательная программа 

• Медицинский пакет в подарок

195 AZN - 2 взрослых, 2 детей (специальный семейный пакет)

225 AZN - 1 взрослый (3 ночи)

(Специальный подарочный пакетi)
     

Тур Губа Гусар Лаза 

Дата:

30 Апреля - 1 Мая

2 - 3 Мая

3 - 4 Мая

Дата:

30 Апреля - 2 Мая

https://bit.ly/3K4C4Wj

• Трансфер (комфортабельный VİP автобус )
• Ночевка в отеле Quba Bərpa Spa Mərkəzi
• Питание (завтраки и гi)
• Tur Rəhbər - Bələdçi
• Безлимитная и бесплатная фотосессия
• Развлекательные игры с подарками всю дорогу
• Чаепитие под музыкальное сопровождение

Экскурсии
• По городу Губа
• Лес Гечреш
• Красная слобода
• Баня-музей Чухур, относящаяся к IX - X векам
• Гусар, Лаза
• Ченлибельское озеро

*85 AZN

(1 ночь / 2 дня)

(включая гала-вечер)

*135 AZN

(2 ночи / 3 дня)

(включая гала-вечер)

• Дети 0-5 лет бесплатно (если не нужно место в автобусе или отеле)
• 5 - 12 лет скидка 10 % 
• Минимальное количество участников групповых туров - 16 (оплативших)
• Для групп выбор даты свободно

*Цены предусмотрены на 1 человека в 2-х, 3-х, 4-х и пятиместных комнатах.
     

Тур Мингячевир Гянджа Гейгель

Дата:

2 - 3 Мая

Дата:

1 - 2 - 3 Мая

1 ночь / 2 дня https://bit.ly/3rK5533

2 ночи / 3 дня

https://bit.ly/3v7e8NW

• Руководитель тура.
• Фотосессия.
• Транспорт (Vip Mercedes )
• Питание - завтрак (2 раза )
• Ночевка в отеле Mingəçevir Kür Hotel

• Бассейн.
• Сауна.
• Фитнес.
• Игра в мафию.
• Игра в лото.

Экскурсии

• Гейгель
• Маралгель
• Мавзолей Имамзаде
• Гянджинские ворота 
• Прогулка на катере по Куре

*89 AZN

(1 ночь / 2 дня)

*149 AZN

(2 ночи / 3 дня)

*Цены предусмотрены на 1 человека в 2-хместном номере
Дети 0-5 лет бесплатно, выше 5 лет - полная стоимость.

*Билеты на прогулку на катере платные. 
     

Тур Астара-Лянкяран-Лерик

Дата:

1-2 Мая

2-3 мая

(1 ночь / 2 дня)

https://bit.ly/3OqOBXs

• Профессиональный гид
• Ночевка в отеле Starway
• Завтрак 2 раза
• ЭКСКУРСИИ:
• Лянкяранское озеро Ханбулан (в зависимости от погоды, если пойдет дождь)
• Самовар
• Дом-музей Ази Асланова, Маяк
• Ханский дворец (ныне Историко-этнографический музей)
• Округлая тюрьма
• Водопад Сим в Астаре

95 AZN
     

Тур Гянджа Гядябяй Товуз

Дата:

30 Апреля - 3 Mая

(3 ночи / 4 дня)

Отели:
1 ночь - Gəncə Deluxe otel
2 ночь - Tovuz Su Səsi 

https://bit.ly/3K6CkUw

• Транспорт

• 3 ночи в VIP-отелях

• Завтрак,

• Гид,

• Фотосессия,

Экскурсии:

• Гянджа: Гёйгёль, Хан Багы, мавзолей Низами, мавзолей Имамзаде, Бутылочный дом, Мавзолей Джавад хана, Гёйгёльский историко-этнографический музей (лютеранская церковь)

• Гедабек: Нарзан туршсу, водопад Шыр шыр, Кровавый мост (если останется время), Башкентское озеро (если останется время)

• Дашкесан: Хошбулаг (железные, рудные месторождения) и знакомство с исторической деревней Баян.

• Товуз: Посещение Хача Гая, Туршсу, Крепость Товуз

199 AZN

*Примечание: оплата транспорта в Хача гая не входит в стоимость..
     

Тур Загатала Гах Шеки Габала

Дата:

30 Апреля - 3 Мая

(3 ночи / 4 дня)

https://bit.ly/3k2TYOw

• Комфортабельный транспорт

• 4-разовый завтрак

• Чаепитие

• Свободные прогулки, интеллектуальные развлекательные игры, призы для победителей

• Подарочные игры в транспорте

Развлекательная программа:

• Мафия, дискотека и многое другое

• Наслаждайтесь развлечениями в отеле.

(1 ночь в отеле Zagatala Grata, 1 ночь в отеле Sheki ISSAM, 1 ночь в отеле Gabala City)

Экскурсии:

• Загатала - равнина Гала, парк Деде Горгуд, озеро Hope lake

• Гах - село Лакит, водопад Мамырлы, мост Улу, Улу Мечеть, крепость Сангар, пять источников, водопад Илису Рамрама (если позволяют погодные условия)

• Центр отдыха и развлечений "Шеки-Ханланд", Ханский дворец, Караван-сарай, кондитерская, магазин халвы, (Албанская церковь Киш, если позволяет время)

• Огуз, водопад Хал-Хал

• Габала - Очаг Уди, Парк развлечений Габалаланд, Озеро Нохур, (если позволяет время водопад Йедди Гезяль),

• Шамахы Абгора

199 AZN

Qeydlər:

*Примечание: В указанную стоимость не входят заказы сверх меню, аттракционы. 

• Если турист пожелает оставаться номере один, он должен заплатить за 2 ночи дополнительно 60 AZN
- Дети 0-5 лет бесплатно. 
- Дети 6-8 лет скидка 10%
- Дети старше 9 лет полностью оплачиваются
     

Тур Гах Шеки Габала Шамахы

Дата:

1 - 2 - 3 Mай

(2 ночи / 3 дня)

https://bit.ly/3k0qml1

• Комфортабельный транспорт
• 3-х разовый завтрак
• 1 ночь в отеле "Гах Олимпик" и 1 ночь в отеле "Шеки ISSAM"
• Чаепитие
• Свободные прогулки, интеллектуальные развлекательные игры, призы для победителей
• Подарочные игры в транспорте
• Развлечения: мафия, дискотека и многое другое.
• Наслаждайтесь развлечениями в отеле.

Экскурсии:
• Гах - село Лакит, водопад Мамырлы, мост Улу, Улу Мечеть, крепость Сангар, пять источников, водопад Илису Рамрама (если позволяют погодные условия)
• Центр отдыха и развлечений "Шеки-Ханланд", Ханский дворец, Караван-сарай, кондитерская, магазин халвы, (Албанская церковь Киш, если позволяет время)
• Огуз, водопад Хал-Хал
• Габала - Очаг Уди, парк развлечений Габаланд, озеро Нохур, (если позволяет время водопад Йедди Гезяль),
• Шамахи Абгора

149 AZN

*Примечание: В указанную стоимость не входят заказы сверх меню, аттракционы. 

• Размещение в отеле предусмотрено в 2-х и трехместных номерах. 

• Если турист пожелает оставаться номере один, он должен заплатить за 2 ночи дополнительно 60 AZN
- Дети 0-5 лет бесплатно. 
- Дети 6-8 лет скидка 10%
- Дети старше 9 лет полностью оплачиваются
     

Тур Лянкяран- Лерик- Астара (+село Сим) - Ярдымлы - Масаллы 

Дата:

1 - 2 - 3 Mай

(2 ночи / 3 дня)

https://bit.ly/3L5YjMT

• Транспортные услуги,
• Питание - завтрак (3 раза),
• Ночевка в отеле,
(Summit Astara Beach Resort - 2 ночи)
• Внутренние услуги:
Бесплатно: Футбольное поле, Баскетбольное поле, Бильярд, Настольный теннис, Сауна

• Перерыв на чай в Сальяне на обратном пути вечером,
• Профессиональный тур-менеджер

Экскурсии:
1 день:
• Завтрак в Сальяне
• Водопад Сивекеран в Лерике
В Ленкорани:
• Озеро Ханбулан
• Размещение в гостинице и свободное время, развлечения,
• Завтрак в отеле
Астара:
• Исторический Янар булаг,
• Знаменитое историческое здание (Лем), запечатленное в фильме "Улдуз",
Ловайин - Астаринское водохранилище,
• Поход в деревню Сим и к водопаду Сим (5-7 манатов на человека с доплатой горным транспортом)
• Прогулка по бульвару Астара (аттракционы, картинг и т.д.)
• Размещение в гостинице.
3-й день:
• Завтрак в отеле,
• Выход из отеля,
В Ярдымлы:
•  водопад Такдам
В Масаллы:
• Вилящчайское водохранилище
• Перерыв на чай по возвращении

139 AZN
     

Тур Товуз Гядябяй

Дата:

2 - 3 Maя

(1 ночь / 2 дня)

https://bit.ly/3K7hDbp

• Транспорт
• Ночевка в 5* VIP отеле:
(Отель расположен в живописном месте с большим озером в окружении гор)
• Завтрак
• Гид
• Фотосессия
• Экскурсия
• Подарок Wish Ball для пар
• Кедабек
• Нарзан
• водопад Шыр шыр
• Озеро Башкенд
• Кровавый мост

89 AZN
     

Тур Исмаиллы Шамахы Шеки Гах Габала

Дата:

1 - 2 - 3 Maя

(2 ночи / 3 дня)

https://bit.ly/393HQup

• VIP-трансфер
• Отель: Ismayilli Resort Hotel
• Питание: 3-х разовый завтрак
• 2 ужина (открытый буфет)
• Гид
• Фотосессия
• Экскурсии:
• Абгора (Шамаха)
• Озеро Чухурюрд (Шамаха)
• Подвесной мост (Исмаиллы)
• Бах Беле (Исмаиллы)
• Габалинское обновленное озеро Нохур
• Габаланд
• Водопадов Йедди Гезель
• Дворец Шекинского хана
• Караван-сарай
• Мост Илису
• водопад Мамырлы
• КрепостьСуму
• Внутренние услуги:
• СПА-услуги (по предварительному заказу)
• Развлекательная комната для детей
• Караоке
• Дискотека в помещении (гостиница)

150 AZN
     

Тур Нахчыван Асхаби-каха-Дуздаг

Дата:

2 - 3 Maя

(1 ночь / 2 дня)

https://bit.ly/3KbLOOl

• Авиабилет до Нахчывана + 23 кг багажа (туда и обратно)
• Встреча в Нахчыване;
• Комфортабельный транспорт;
• Профессиональный гид;
• Ночевка в отеле
• доступ в музеи;
• 2 завтрака;
• 2-х разовое питание;
• 1 ужин
• Чайный столик

Экскурсии:
• Храм Асхаби-Каф
• Мавзолей Моминахатун
• Ханский дворец
• Дуздаг
• Крепость Алинджа
• Мавзолей Наими
• Озеро Батабат

260 AZN

*Примечание: Последняя дата покупки билета - до наличия билетов в продаже.

*Питание предусмотрено для тех, кто пройдет регистрацию в апреле. 
     

Тур Загатала-Гах-Шеки-Габала

Дата:

1 - 2 - 3 Maя

(2 ночи / 3 дня)

https://bit.ly/3rKR05r

• Транспорт,
• Гид,
• Завтрак (3 раза)
• Ночевка в отеле (2 ночи)
• Экскурсии, указанные в программе тура,
• Перерыв на чай по возвращении.

Экскурсии:
• Завтрак в придорожном ресторане,
• Закатала - прогулка по озеру Hope Lake, Загатальская крепость
• Размещение в гостинице  - Talarooms Hotel Zagatala
• Пери галасы (будем подходить как можно ближе)
• В Гахе - экскурсии к Большому мосту, замку Сумуг.
• Размещение в гостинице в Шеки - Sheki Saray Hotel
• В Шеки - Ханский дворец, Караван-сарай и магазин Халвачи, центр АБАД, Экскурсии в Дом Художника
• В Габале - Нохургель, водопад Йедди Гезель.

169 AZN

С праздником и приятных путешествий!

AviaTravel

Больше новостей о туризме и авиации на www.aviatravel.az