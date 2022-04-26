Как интересно провести каникулы на праздник Рамазан, не уезжая из Азербайджана?

С приближением окончания священного месяца Рамазан все больше разговоров о том, как интересно и весело провести праздничные дни, тем более что в этом году выдались сразу четырехдневные каникулы. Да и попадают они на самый прекрасный период весны - время цветения деревьев и цветов.

Воспользуйтесь возможностью провести свой 4-дневный отпуск с семьей и друзьями наилучшим образом и открыть для себя новые места.

Самое время запланировать поездку в регионы Азербайджана за новыми впечатлениями и для отдыха от городской суеты. Мы постарались подобрать для вас места отдыха, которые обязательно очаруют вас своей красотой. Изучив наш список, вы легко решите, в каком направлении планировать свой отдых на праздники.

Примечание: многие отели, с которыми мы связались, не были добавлены в наш список, так как свободных мест в них уже не осталось.

Отель/Направление Включено Цены Marxal Resort & Spa Дата: 29 Апреля - 3 Мая https://bit.ly/3Ldl3ug • Завтрак - открытый буфет

• Ежедневная программа развлечений

• Живая музыка

• Услуги СПА: бассейн, фитнесс-зал, турецкая баня, финская сауна и парная Цены от 190 AZN! *Цена на двоих за 1 ночь в двухместном номере Дополнительная кровать (1 человек 1 ночь + завтрак):



Детям 0-5 лет - бесплатно на первого ребенка.



Детям 6-11 лет допкровать каждую ночь - 20 AZN.



Детям 12 лет и старше допкровать каждую ночь - 40 AZN. Shamakhi Palace Sharadil Дата: 30 Апреля - 3 Мая https://bit.ly/3L5vwbc • Завтрак • Ужин 270 AZN *Цена предусмотрена на двоих в номере Deluxe. Lankaran Springs Wellness Resort Дата: 30 Апреля - 3 Мая https://bit.ly/3Mq6pjH 175 AZN - завтрак включен

205 AZN - завтрак+ужин

245 AZN -трехразовое питание *Цена предусмотрена на двоих в стандартном номере с балконом Gabala Garden Hotel Дата: 30 Апреля - 3 Мая https://bit.ly/3Ow3jfO • Завтрак и СПА центр 188 AZN - цена на двоих в стандартном номере

229 AZN - цена на двоих в номере Junior suite

263 AZN - цена на двоих в номере Executive Suite

258 AZN - цена на двоих в в односпальном коттедже

415 AZN - цена на четверых в в двуспальном коттедже

558 AZN - цена на шестерых в трехспальном коттедже Quba Bərpa Spa Mərkəzi Дата: 29 Апреля - 4 Мая (2 ночи / 3 дня = 1 ночь в подарок) https://bit.ly/3vGJFFp • Ночевка в отеле (1 ночь, 2 дня)

• Питание: затврак

• Фитнес-зал

• Футбольное поле, теннисный корт

• Бесплатный паркинг и интернет Центральное здание:

70 AZN - Standart Room (двухместный номер);

100 AZN - Deluxe Room (1 спальня, 1 гостиная - цена на троих);

140 AZN - Vip (2 спальни, 1 гостиная - цена на четверых);



Номера Apartman Lux:

80 AZN - 1-й этаж (номер на двоих)

110 AZN - 2-й этаж (номер на троих - 1 спальня, 1 гостиная)



150 AZN - Коттедж (2 спальни, 1 гостиная - цена на четверых) *Цена за каждую допкровать в номерах 30 AZN за 1 ночь *Детям до 6 лет бесплатно

*Детям 6-12 лет СКИДКА 10%. Qala Hotel Şəki Дата: 1 - 3 Мая https://bit.ly/3v4jg5b • Завтрак 89 AZN - на двоих

109 AZN - на троих

119 AZN - на четверых Gashalti Health Hotel Naftalan https://bit.ly/3v8J00l Специальный семейный пакет: • Ночевка в отеле • Трёхразовое питание • Бассейн, сауна, фитнес • Анализы • Ванны • Физиотерапия Специальный подарочный пакет: • Ночевка в отеле • Трёхразовое питание • Бассейн, сауна, фитнес • Развлекательная программа • Медицинский пакет в подарок 195 AZN - 2 взрослых, 2 детей (специальный семейный пакет) 225 AZN - 1 взрослый (3 ночи) (Специальный подарочный пакетi) Тур Губа Гусар Лаза Дата: 30 Апреля - 1 Мая 2 - 3 Мая 3 - 4 Мая Дата: 30 Апреля - 2 Мая https://bit.ly/3K4C4Wj • Трансфер (комфортабельный VİP автобус )

• Ночевка в отеле Quba Bərpa Spa Mərkəzi

• Питание (завтраки и гi)

• Tur Rəhbər - Bələdçi

• Безлимитная и бесплатная фотосессия

• Развлекательные игры с подарками всю дорогу

• Чаепитие под музыкальное сопровождение Экскурсии

• По городу Губа

• Лес Гечреш

• Красная слобода

• Баня-музей Чухур, относящаяся к IX - X векам

• Гусар, Лаза

• Ченлибельское озеро *85 AZN (1 ночь / 2 дня) (включая гала-вечер) *135 AZN (2 ночи / 3 дня) (включая гала-вечер) • Дети 0-5 лет бесплатно (если не нужно место в автобусе или отеле)

• 5 - 12 лет скидка 10 %

• Минимальное количество участников групповых туров - 16 (оплативших)

• Для групп выбор даты свободно



*Цены предусмотрены на 1 человека в 2-х, 3-х, 4-х и пятиместных комнатах. Тур Мингячевир Гянджа Гейгель Дата: 2 - 3 Мая Дата: 1 - 2 - 3 Мая 1 ночь / 2 дня https://bit.ly/3rK5533 2 ночи / 3 дня https://bit.ly/3v7e8NW • Руководитель тура.

• Фотосессия.

• Транспорт (Vip Mercedes )

• Питание - завтрак (2 раза )

• Ночевка в отеле Mingəçevir Kür Hotel • Бассейн.

• Сауна.

• Фитнес.

• Игра в мафию.

• Игра в лото. Экскурсии



• Гейгель

• Маралгель

• Мавзолей Имамзаде

• Гянджинские ворота

• Прогулка на катере по Куре *89 AZN (1 ночь / 2 дня) *149 AZN (2 ночи / 3 дня) *Цены предусмотрены на 1 человека в 2-хместном номере

Дети 0-5 лет бесплатно, выше 5 лет - полная стоимость. *Билеты на прогулку на катере платные. Тур Астара-Лянкяран-Лерик Дата: 1-2 Мая 2-3 мая (1 ночь / 2 дня) https://bit.ly/3OqOBXs • Профессиональный гид

• Ночевка в отеле Starway

• Завтрак 2 раза

• ЭКСКУРСИИ:

• Лянкяранское озеро Ханбулан (в зависимости от погоды, если пойдет дождь)

• Самовар

• Дом-музей Ази Асланова, Маяк

• Ханский дворец (ныне Историко-этнографический музей)

• Округлая тюрьма

• Водопад Сим в Астаре 95 AZN Тур Гянджа Гядябяй Товуз Дата: 30 Апреля - 3 Mая (3 ночи / 4 дня) Отели:

1 ночь - Gəncə Deluxe otel

2 ночь - Tovuz Su Səsi https://bit.ly/3K6CkUw • Транспорт • 3 ночи в VIP-отелях • Завтрак, • Гид, • Фотосессия, Экскурсии: • Гянджа: Гёйгёль, Хан Багы, мавзолей Низами, мавзолей Имамзаде, Бутылочный дом, Мавзолей Джавад хана, Гёйгёльский историко-этнографический музей (лютеранская церковь) • Гедабек: Нарзан туршсу, водопад Шыр шыр, Кровавый мост (если останется время), Башкентское озеро (если останется время) • Дашкесан: Хошбулаг (железные, рудные месторождения) и знакомство с исторической деревней Баян. • Товуз: Посещение Хача Гая, Туршсу, Крепость Товуз 199 AZN *Примечание: оплата транспорта в Хача гая не входит в стоимость.. Тур Загатала Гах Шеки Габала Дата: 30 Апреля - 3 Мая (3 ночи / 4 дня) https://bit.ly/3k2TYOw • Комфортабельный транспорт • 4-разовый завтрак • Чаепитие • Свободные прогулки, интеллектуальные развлекательные игры, призы для победителей • Подарочные игры в транспорте Развлекательная программа: • Мафия, дискотека и многое другое • Наслаждайтесь развлечениями в отеле. (1 ночь в отеле Zagatala Grata, 1 ночь в отеле Sheki ISSAM, 1 ночь в отеле Gabala City) Экскурсии: • Загатала - равнина Гала, парк Деде Горгуд, озеро Hope lake • Гах - село Лакит, водопад Мамырлы, мост Улу, Улу Мечеть, крепость Сангар, пять источников, водопад Илису Рамрама (если позволяют погодные условия) • Центр отдыха и развлечений "Шеки-Ханланд", Ханский дворец, Караван-сарай, кондитерская, магазин халвы, (Албанская церковь Киш, если позволяет время) • Огуз, водопад Хал-Хал • Габала - Очаг Уди, Парк развлечений Габалаланд, Озеро Нохур, (если позволяет время водопад Йедди Гезяль), • Шамахы Абгора 199 AZN Qeydlər: *Примечание: В указанную стоимость не входят заказы сверх меню, аттракционы. • Если турист пожелает оставаться номере один, он должен заплатить за 2 ночи дополнительно 60 AZN

- Дети 0-5 лет бесплатно.

- Дети 6-8 лет скидка 10%

- Дети старше 9 лет полностью оплачиваются Тур Гах Шеки Габала Шамахы Дата: 1 - 2 - 3 Mай (2 ночи / 3 дня) https://bit.ly/3k0qml1 • Комфортабельный транспорт

• 3-х разовый завтрак

• 1 ночь в отеле "Гах Олимпик" и 1 ночь в отеле "Шеки ISSAM"

• Чаепитие

• Свободные прогулки, интеллектуальные развлекательные игры, призы для победителей

• Подарочные игры в транспорте

• Развлечения: мафия, дискотека и многое другое.

• Наслаждайтесь развлечениями в отеле. Экскурсии:

• Гах - село Лакит, водопад Мамырлы, мост Улу, Улу Мечеть, крепость Сангар, пять источников, водопад Илису Рамрама (если позволяют погодные условия)

• Центр отдыха и развлечений "Шеки-Ханланд", Ханский дворец, Караван-сарай, кондитерская, магазин халвы, (Албанская церковь Киш, если позволяет время)

• Огуз, водопад Хал-Хал

• Габала - Очаг Уди, парк развлечений Габаланд, озеро Нохур, (если позволяет время водопад Йедди Гезяль),

• Шамахи Абгора 149 AZN *Примечание: В указанную стоимость не входят заказы сверх меню, аттракционы. • Размещение в отеле предусмотрено в 2-х и трехместных номерах. • Если турист пожелает оставаться номере один, он должен заплатить за 2 ночи дополнительно 60 AZN

- Дети 0-5 лет бесплатно.

- Дети 6-8 лет скидка 10%

- Дети старше 9 лет полностью оплачиваются Тур Лянкяран- Лерик- Астара (+село Сим) - Ярдымлы - Масаллы Дата: 1 - 2 - 3 Mай (2 ночи / 3 дня) https://bit.ly/3L5YjMT • Транспортные услуги,

• Питание - завтрак (3 раза),

• Ночевка в отеле,

(Summit Astara Beach Resort - 2 ночи)

• Внутренние услуги:

Бесплатно: Футбольное поле, Баскетбольное поле, Бильярд, Настольный теннис, Сауна • Перерыв на чай в Сальяне на обратном пути вечером,

• Профессиональный тур-менеджер Экскурсии:

1 день:

• Завтрак в Сальяне

• Водопад Сивекеран в Лерике

В Ленкорани:

• Озеро Ханбулан

• Размещение в гостинице и свободное время, развлечения,

• Завтрак в отеле

Астара:

• Исторический Янар булаг,

• Знаменитое историческое здание (Лем), запечатленное в фильме "Улдуз",

Ловайин - Астаринское водохранилище,

• Поход в деревню Сим и к водопаду Сим (5-7 манатов на человека с доплатой горным транспортом)

• Прогулка по бульвару Астара (аттракционы, картинг и т.д.)

• Размещение в гостинице.

3-й день:

• Завтрак в отеле,

• Выход из отеля,

В Ярдымлы:

• водопад Такдам

В Масаллы:

• Вилящчайское водохранилище

• Перерыв на чай по возвращении 139 AZN Тур Товуз Гядябяй Дата: 2 - 3 Maя (1 ночь / 2 дня) https://bit.ly/3K7hDbp • Транспорт

• Ночевка в 5* VIP отеле:

(Отель расположен в живописном месте с большим озером в окружении гор)

• Завтрак

• Гид

• Фотосессия

• Экскурсия

• Подарок Wish Ball для пар

• Кедабек

• Нарзан

• водопад Шыр шыр

• Озеро Башкенд

• Кровавый мост 89 AZN Тур Исмаиллы Шамахы Шеки Гах Габала Дата: 1 - 2 - 3 Maя (2 ночи / 3 дня) https://bit.ly/393HQup • VIP-трансфер

• Отель: Ismayilli Resort Hotel

• Питание: 3-х разовый завтрак

• 2 ужина (открытый буфет)

• Гид

• Фотосессия

• Экскурсии:

• Абгора (Шамаха)

• Озеро Чухурюрд (Шамаха)

• Подвесной мост (Исмаиллы)

• Бах Беле (Исмаиллы)

• Габалинское обновленное озеро Нохур

• Габаланд

• Водопадов Йедди Гезель

• Дворец Шекинского хана

• Караван-сарай

• Мост Илису

• водопад Мамырлы

• КрепостьСуму

• Внутренние услуги:

• СПА-услуги (по предварительному заказу)

• Развлекательная комната для детей

• Караоке

• Дискотека в помещении (гостиница) 150 AZN Тур Нахчыван Асхаби-каха-Дуздаг Дата: 2 - 3 Maя (1 ночь / 2 дня) https://bit.ly/3KbLOOl • Авиабилет до Нахчывана + 23 кг багажа (туда и обратно)

• Встреча в Нахчыване;

• Комфортабельный транспорт;

• Профессиональный гид;

• Ночевка в отеле

• доступ в музеи;

• 2 завтрака;

• 2-х разовое питание;

• 1 ужин

• Чайный столик Экскурсии:

• Храм Асхаби-Каф

• Мавзолей Моминахатун

• Ханский дворец

• Дуздаг

• Крепость Алинджа

• Мавзолей Наими

• Озеро Батабат 260 AZN *Примечание: Последняя дата покупки билета - до наличия билетов в продаже.



*Питание предусмотрено для тех, кто пройдет регистрацию в апреле. Тур Загатала-Гах-Шеки-Габала Дата: 1 - 2 - 3 Maя (2 ночи / 3 дня) https://bit.ly/3rKR05r • Транспорт,

• Гид,

• Завтрак (3 раза)

• Ночевка в отеле (2 ночи)

• Экскурсии, указанные в программе тура,

• Перерыв на чай по возвращении. Экскурсии:

• Завтрак в придорожном ресторане,

• Закатала - прогулка по озеру Hope Lake, Загатальская крепость

• Размещение в гостинице - Talarooms Hotel Zagatala

• Пери галасы (будем подходить как можно ближе)

• В Гахе - экскурсии к Большому мосту, замку Сумуг.

• Размещение в гостинице в Шеки - Sheki Saray Hotel

• В Шеки - Ханский дворец, Караван-сарай и магазин Халвачи, центр АБАД, Экскурсии в Дом Художника

• В Габале - Нохургель, водопад Йедди Гезель. 169 AZN

С праздником и приятных путешествий!

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