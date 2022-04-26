Как интересно провести каникулы на праздник Рамазан, не уезжая из Азербайджана? - СПИСОК - ЦЕНЫ
С приближением окончания священного месяца Рамазан все больше разговоров о том, как интересно и весело провести праздничные дни, тем более что в этом году выдались сразу четырехдневные каникулы. Да и попадают они на самый прекрасный период весны - время цветения деревьев и цветов.
Воспользуйтесь возможностью провести свой 4-дневный отпуск с семьей и друзьями наилучшим образом и открыть для себя новые места.
Самое время запланировать поездку в регионы Азербайджана за новыми впечатлениями и для отдыха от городской суеты. Мы постарались подобрать для вас места отдыха, которые обязательно очаруют вас своей красотой. Изучив наш список, вы легко решите, в каком направлении планировать свой отдых на праздники.
Примечание: многие отели, с которыми мы связались, не были добавлены в наш список, так как свободных мест в них уже не осталось.
|
Отель/Направление
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Включено
|
Цены
|
Marxal Resort & Spa
Дата:
29 Апреля - 3 Мая
|
• Завтрак - открытый буфет
|
Цены от 190 AZN!
*Цена на двоих за 1 ночь в двухместном номере
Дополнительная кровать (1 человек 1 ночь + завтрак):
|
Shamakhi Palace Sharadil
Дата:
30 Апреля - 3 Мая
|
• Завтрак
• Ужин
|
270 AZN
*Цена предусмотрена на двоих в номере Deluxe.
|
Lankaran Springs Wellness Resort
Дата:
30 Апреля - 3 Мая
|
175 AZN - завтрак включен
*Цена предусмотрена на двоих в стандартном номере с балконом
|
Gabala Garden Hotel
Дата:
30 Апреля - 3 Мая
|
• Завтрак и СПА центр
|
188 AZN - цена на двоих в стандартном номере
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Quba Bərpa Spa Mərkəzi
Дата:
29 Апреля - 4 Мая
(2 ночи / 3 дня = 1 ночь в подарок)
|
• Ночевка в отеле (1 ночь, 2 дня)
|
Центральное здание:
*Цена за каждую допкровать в номерах 30 AZN за 1 ночь
*Детям до 6 лет бесплатно
|
Qala Hotel Şəki
Дата:
1 - 3 Мая
|
• Завтрак
|
89 AZN - на двоих
|
Gashalti Health Hotel Naftalan
|
Специальный семейный пакет:
• Ночевка в отеле
• Трёхразовое питание
• Бассейн, сауна, фитнес
• Анализы
• Ванны
• Физиотерапия
Специальный подарочный пакет:
• Ночевка в отеле
• Трёхразовое питание
• Бассейн, сауна, фитнес
• Развлекательная программа
• Медицинский пакет в подарок
|
195 AZN - 2 взрослых, 2 детей (специальный семейный пакет)
225 AZN - 1 взрослый (3 ночи)
(Специальный подарочный пакетi)
|
Тур Губа Гусар Лаза
Дата:
30 Апреля - 1 Мая
2 - 3 Мая
3 - 4 Мая
Дата:
30 Апреля - 2 Мая
|
• Трансфер (комфортабельный VİP автобус )
Экскурсии
|
*85 AZN
(1 ночь / 2 дня)
(включая гала-вечер)
*135 AZN
(2 ночи / 3 дня)
(включая гала-вечер)
• Дети 0-5 лет бесплатно (если не нужно место в автобусе или отеле)
|
Тур Мингячевир Гянджа Гейгель
Дата:
2 - 3 Мая
Дата:
1 - 2 - 3 Мая
1 ночь / 2 дня https://bit.ly/3rK5533
2 ночи / 3 дня
|
• Руководитель тура.
• Бассейн.
Экскурсии
|
*89 AZN
(1 ночь / 2 дня)
*149 AZN
(2 ночи / 3 дня)
*Цены предусмотрены на 1 человека в 2-хместном номере
*Билеты на прогулку на катере платные.
|
Тур Астара-Лянкяран-Лерик
Дата:
1-2 Мая
2-3 мая
(1 ночь / 2 дня)
|
• Профессиональный гид
|
95 AZN
|
Тур Гянджа Гядябяй Товуз
Дата:
30 Апреля - 3 Mая
(3 ночи / 4 дня)
Отели:
|
• Транспорт
• 3 ночи в VIP-отелях
• Завтрак,
• Гид,
• Фотосессия,
Экскурсии:
• Гянджа: Гёйгёль, Хан Багы, мавзолей Низами, мавзолей Имамзаде, Бутылочный дом, Мавзолей Джавад хана, Гёйгёльский историко-этнографический музей (лютеранская церковь)
• Гедабек: Нарзан туршсу, водопад Шыр шыр, Кровавый мост (если останется время), Башкентское озеро (если останется время)
• Дашкесан: Хошбулаг (железные, рудные месторождения) и знакомство с исторической деревней Баян.
• Товуз: Посещение Хача Гая, Туршсу, Крепость Товуз
|
199 AZN
*Примечание: оплата транспорта в Хача гая не входит в стоимость..
|
Тур Загатала Гах Шеки Габала
Дата:
30 Апреля - 3 Мая
(3 ночи / 4 дня)
|
• Комфортабельный транспорт
• 4-разовый завтрак
• Чаепитие
• Свободные прогулки, интеллектуальные развлекательные игры, призы для победителей
• Подарочные игры в транспорте
Развлекательная программа:
• Мафия, дискотека и многое другое
• Наслаждайтесь развлечениями в отеле.
(1 ночь в отеле Zagatala Grata, 1 ночь в отеле Sheki ISSAM, 1 ночь в отеле Gabala City)
Экскурсии:
• Загатала - равнина Гала, парк Деде Горгуд, озеро Hope lake
• Гах - село Лакит, водопад Мамырлы, мост Улу, Улу Мечеть, крепость Сангар, пять источников, водопад Илису Рамрама (если позволяют погодные условия)
• Центр отдыха и развлечений "Шеки-Ханланд", Ханский дворец, Караван-сарай, кондитерская, магазин халвы, (Албанская церковь Киш, если позволяет время)
• Огуз, водопад Хал-Хал
• Габала - Очаг Уди, Парк развлечений Габалаланд, Озеро Нохур, (если позволяет время водопад Йедди Гезяль),
• Шамахы Абгора
|
199 AZN
Qeydlər:
*Примечание: В указанную стоимость не входят заказы сверх меню, аттракционы.
• Если турист пожелает оставаться номере один, он должен заплатить за 2 ночи дополнительно 60 AZN
|
Тур Гах Шеки Габала Шамахы
Дата:
1 - 2 - 3 Mай
(2 ночи / 3 дня)
|
• Комфортабельный транспорт
Экскурсии:
|
149 AZN
*Примечание: В указанную стоимость не входят заказы сверх меню, аттракционы.
• Размещение в отеле предусмотрено в 2-х и трехместных номерах.
• Если турист пожелает оставаться номере один, он должен заплатить за 2 ночи дополнительно 60 AZN
|
Тур Лянкяран- Лерик- Астара (+село Сим) - Ярдымлы - Масаллы
Дата:
1 - 2 - 3 Mай
(2 ночи / 3 дня)
|
• Транспортные услуги,
• Перерыв на чай в Сальяне на обратном пути вечером,
Экскурсии:
|
139 AZN
|
Тур Товуз Гядябяй
Дата:
2 - 3 Maя
(1 ночь / 2 дня)
|
• Транспорт
|
89 AZN
|
Тур Исмаиллы Шамахы Шеки Гах Габала
Дата:
1 - 2 - 3 Maя
(2 ночи / 3 дня)
|
• VIP-трансфер
|
150 AZN
|
Тур Нахчыван Асхаби-каха-Дуздаг
Дата:
2 - 3 Maя
(1 ночь / 2 дня)
|
• Авиабилет до Нахчывана + 23 кг багажа (туда и обратно)
Экскурсии:
|
260 AZN
*Примечание: Последняя дата покупки билета - до наличия билетов в продаже.
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Тур Загатала-Гах-Шеки-Габала
Дата:
1 - 2 - 3 Maя
(2 ночи / 3 дня)
|
• Транспорт,
Экскурсии:
|
169 AZN
С праздником и приятных путешествий!
AviaTravel
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