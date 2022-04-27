Турпоток азербайджанцев за границу резко вырос

В январе - марте 2022 года число граждан Азербайджана, посетивших зарубежные страны, выросло в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 298,5 тысячи человек. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

По данным ведомства, в январе - марте 2022 года из указанного числа граждан Азербайджана 44,5 процента посетили Турцию, 18,7 процента - Россию, 12,9 процента - Иран, восемь процентов - Грузию, 15,9 процента - другие страны.

Число граждан Азербайджана, посетивших Иран, выросло за год в 5,1 раза, Россию - в 2,6 раза, Турцию - в 2,6 раза, Грузию - в 2,3 раза.

Сообщается, что 58,4 процента граждан Азербайджана, посетивших зарубежные страны в январе - марте 2022 года, воспользовались воздушным транспортом, 39,2 процента - железнодорожным и автомобильным, 2,4 процента - морским транспортом.

Отметим, что в январе - марте 2022 года Азербайджан посетили 246,2 тысячи иностранцев и лиц без гражданства из 149 стран.