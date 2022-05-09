Правила, за нарушение которых туристов сразу выгоняют с круизного судна

Путешествие на круизном лайнере может быстро превратиться в кошмар, если туриста выгонят с судна до окончания отпуска, а в некоторых случаях оно может даже не начаться. Помимо очевидных правил о том, что нельзя применять насилие или приносить незаконные вещества на борт, эксперт по круизам и писатель-путешественник Эрика Сильверштейн раскрыла пять правил, за нарушение которых пассажиров высаживают с корабля, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Проблемы с документами

Забытый паспорт или отсутствие визы для одного из пунктов назначения, если речь идет о поездке с заходом в порты разных стран, может привести к тому, что путешественника не допустят на борт или высадят на полпути.

"В некоторых случаях судно может получить коллективную визу, тогда вам не нужно получать индивидуальную. В остальных случаях вы несете ответственность за то, чтобы ваши документы были в порядке. Если нарушить правило, персонал укажет вам на дверь", - заверила эксперт.

Болезнь

Никто никогда не хочет болеть во время отпуска, но если случай серьезный, туристу придется сойти с корабля и закончить свое путешествие. Высадка не касается стандартных ситуаций, когда пассажиров укачивает в пути или они испытывают проблемы с животом. Речь идет об опасных и угрожающих жизни заболеваниях, таких как сердечный приступ или инсульт.

Карантин

Если на борту судна появились признаки инфекционного заболевания, врач может вынести предписание пассажиру оставаться в своей каюте в течение определенного времени, чтобы никого не заразить. За последние почти три года было известно множество случаев, когда туристы перезаражали друг друга коронавирусом.

Если туристу вздумается нарушить запрет и прогуляться, у экипажа есть право высадить нарушителя на землю: "Если вы нарушите карантин, и вы и ваши микробы будете пойманы во время передвижения по судну, вас могут высадить, если капитан и экипаж сочтут, что вы подвергаете риску других".

Нарушение общественного порядка

Яркий пример - бесконтрольное употребление алкоголя, которое нередко сопровождается буйным поведением туристов. Хулиганство не допускается на борту круизного судна, и любые нарушители будут иметь дело с сотрудниками службы безопасности.

Правило распространяется не только на пьяных людей. Взрослые, подростки и дети должны соблюдать нормы поведения на корабле.

Проявление грубости по отношению к персоналу

Грубое отношение к сотрудникам недопустима, поэтому любое оскорбление может стоить туристу дорого и важную роль в этом сыграет капитан судна. "Капитан - главный на корабле, бортовой мир - это не демократия. У капитана есть основания принимать жесткие решения относительно пассажиров, проявляющих неподобающее поведение к сотрудникам".