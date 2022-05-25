Германия отменит ковид-ограничения для туристов

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах намерен смягчить правила въезда в Германию - с 1 июня коронавирусные ограничения для туристов будут полностью отменены. Об этом сообщает Tagesschau, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам политика, шагом к решению о послаблениях стало снижение числа случаев заболевания коронавирусом. "До конца августа мы приостанавливаем действие правила 3G о въезде", - заявил Лаутербах.