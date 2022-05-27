"Позднее зажигание" - что делать, если турпакет не куплен, а отпуск уже на носу?

Туристы делятся на тех, кто планирует свой летний отдых заранее, и тех, кто этого не делает. Планировщики еще заранее знают, где и как провести летний отпуск за 5-7 месяцев, забронируют авиабилеты и отели или просто купят турпакет.

Уже май, следующий месяц лето, наступает сезон отпусков. Спрос на авиабилеты растет невиданными темпами, и цена будет расти соответственно спросу. Эта статья посвящается тем, кто не планирует отпуск.

Давайте составим воображаемый план отпуска. Например, вы хотите провести 7 дней в Турции в июне. Для начала рассмотрим билеты из Баку в разные города Турции. Самый дешевый билет из Баку на июнь - в Аланию. Pegasus Airlines предлагает билет Баку-Аланья-Баку с 8 по 14 июня за 199 евро. Это около 356 манатов.

Билеты на тот же маршрут в Buta Airways стоят около 400 манатов

Стоимость билетов туда-обратно до самого популярного города Стамбула составляет около 300 евро 500 манатов. На картинке указана цена Anadolujet, но цена примерно такая же у Buta Airways..

Также есть очень хорошая альтернатива поездке в Стамбул из Баку. Так, купить билет на рейс Гянджа-Стамбул-Гянджа с Pegasus в июне можно всего за 168 евро и 300 манатов. Автобус из Баку в Гянджу стоит 8,4 маната, а поезд - 20 манатов.

Другой вариант - пересечь сухопутную границу из Нахчывана в Турцию и вылететь из Игдыра в Стамбул. В этом случае цена будет следующей:

100 AZN на рейс Баку-Нахчыван-Баку

15 AZN на автобусе Нахчыван-Игдыр-Нахчыван

Ыгдыр-Стамбул-Игдыр самолетом 180 AZN

Но если вы не хотите платить за все по отдельности - авиаперелет, отель, трансфер, питание, - то можно купить турпакет. Правда, большие предсезонные скидки закончились, но есть хорошие возможности в межсезонье. Для этого зайдите на сайт www.summertour.az и введите желаемые даты поездки, количество ночей в отеле, тип отеля, тип питания и т.д. Покажем пример:

Рейс с 4 по 11 июня, проживание 6 ночей, 2 человека, отель 4 и 5 звезд, "все включено" и нажимаем на "поиск":

Как видите, самое низкое ценовое предложение составляет 914 долларов (1555 манатов). В эту стоимость входит перелет на двоих, проживание в 4-звездочном отеле, питание, трансфер и страховка. Откроем вам секрет: выгоднее покупать билет на самолет и отель в составе турпакета.

Вы можете купить выбранный турпакет от любой туристической компании Азербайджана по цене на этом сайте.

Приятных путешествий!

AviaTravel

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