В Турции заявили, что диверсифицируют рынки в сфере туризма

Турция планировала принять несколько миллионов туристов из РФ и Украины, но из-за специальной военной операции РФ такой цифры добиться не удастся. Но страна сумела найти альтернативу путешественникам из этих стран и продемонстрировать рекордные показатели, передает агентство Anadolu, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как заявил глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр, у Турции имеются альтернативные рынки в сфере туризма. Так, увеличился спрос в Польше, Чехии, Словакии, Румынии, Албании и Британии.

По словам Чорабытара, с января по апрель 2022 года Турция приняла 8,89 млн туристов, в том числе 7,48 млн иностранных граждан. Он отметил, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, показатели возросли на 172,51%. В начале этого года представители туротрасли намеревались превзойти показатели докоронавирусного 2019 года, но изменили свои ожидания из-за конфликта в Украине.

Также глава федерации указал, что двумя важными рынками для туризма в Турции являются Россия и Украина, но, невзирая на спад на двух этих направлениях, с начала текущего года был зафиксирован рост числа зарубежных гостей в Турции.