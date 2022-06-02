Возобновляются авиарейсы из Азербайджана в Россию

С 15 июня национальный авиаперевозчик Азербайджана возобновляет авиасообщение с городами России.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", с этой даты авиакомпании AZAL и "Buta Airways" поэтапно возобновляют полетную программу из Международного аэропорта Гейдар Алиев в Москву, Санкт-Петербург, Астрахань, Минеральные Воды и Казань.

Авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" с 15 июня начнет выполнять ежедневные полеты в московские аэропорты Домодедово и Внуково. Рейсы авиаперевозчика из Баку в Санкт-Петербург будут выполняться два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям.

Низкобюджетная авиакомпания "Buta Airways" с этой даты начнет выполнять полеты два раза в неделю в Астрахань (по четвергам и воскресеньям), Минеральные Воды (по вторникам и воскресеньям) и Казань (по средам и субботам).

Билеты на все запланированные авиарейсы AZAL и "Buta Airways" в российские города уже продаются в аккредитованных агентствах авиаперевозчика. Продажа билетов авиакомпаний будет открываться поэтапно на их официальных сайтах www.azal.az и butaairways.az

Пассажирам, планирующим поездку в Россию, рекомендуется перед вылетом ознакомиться с правилами и ограничениями, действующими при въезде в эту страну. С правилами въезда в страну в период пандемии можно ознакомиться на сайтах авиакомпаний:

https://www.azal.az/az/information/covid-russia

https://www.butaairways.az/az/covid/russia

С информацией о правилах въезда в Азербайджан можно ознакомиться по ссылкам:

https://www.azal.az/az/information/covid-azerbaijan

https://www.butaairways.az/az/covid/azerbaijan