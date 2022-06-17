Новая Зеландия пошла навстречу прибывающим в страну

Новая Зеландия отменяет требование об обязательном предполетном тестировании на коронавирус для прибывающих в страну с 21 июня. Об этом в четверг сообщила министр ответных мер по COVID-19 Аеша Веррал, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы предприняли осторожный и поэтапный подход к открытию наших границ, чтобы избежать значительного увеличения числа заболевших COVID-19, и наша стратегия сработала. Теперь мы можем отменить требования об обязательном тестировании перед вылетом", - указала Верралл в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

Министр отметила, что к настоящему моменту большинство стран уже отменили правила об обязательном предполетном тестировании и туристам становится все сложнее выполнять его, а "доступность и стоимость прохождения теста становятся препятствием для людей, намеревающихся поехать в Новую Зеландию". "Проблемы, которые создают для посетителей обязательные тесты перед отъездом, превышают пользу этой процедуры. Порядка 90% прибывающих из-за рубежа проходят тестирование стразу после прилета и лишь 2-3% получают положительный результат", - уточнила она.

Также Веррал сообщила, что с 23:59 20 июня будет введен еще ряд изменений в санитарные правила для туристов. Власти отменят требование об обязательной вакцинации против коронавируса для транзитных пассажиров, путешественники с респираторными симптомами смогут не проходить тестирование на COVID-19 при наличии медицинских документов, подтверждающих невирусную природу их заболевания, а максимальный размер штрафа за нарушение требований о вакцинации для прибывающих в Новую Зеландию будет снижен с нынешних 4 тыс. новозеландских долларов ($2,5 тыс.) до 1 тыс. новозеландских долларов ($630). Требование об обязательном самостоятельном тестировании на первый и пятый день после прилета для всех прибывших в Новую Зеландию будет сохранено.

По данным Министерства здравоохранения Новой Зеландии, число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в стране возросло за сутки на 5 624. С начала пандемии инфекция была обнаружена у 1 254 650 человек. От последствий заболевания, вызванного коронавирусом, умерли 1 295 пациентов.