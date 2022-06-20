Отдыхающие на озере туристы спасли выжившего после крушения самолета пилота

Сап-серферы спасли жизнь пилота самолета, который разбился на озере Леди Берд (США). Об этом пишет New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Происшествие произошло в четверг, 16 июня, на городском озере-водохранилище Леди Берд в Остине, штат Техас. Пилот-егерь, выполнявший испытательный полет на легком одномоторном самолете Cessna T-206, из-за механических проблем с воздушным судном не справился с управлением и упал в водоем. При этом после крушения мужчине удалось самостоятельно выбраться из тонущего лайнера.

Авиакатастрофу увидели отдыхающие на озере туристы - они подплыли на сап-досках к месту крушения и подобрали пилота, благополучно доставив его на берег. По словам очевидцев, раненый егерь тяжело дышал и был в шоковом состоянии. Позже мужчину доставили в больницу.