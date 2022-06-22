Одна из немногих азиатских стран, не только заявляющая принцип привлечения "небюджетных" туристов, но и придерживающаяся его на деле, намерена серьёзно увеличить пошлину, которую туристы обязаны заплатить за каждую ночь пребывания на её земле. Речь идёт о Бутане - туристы, посещающие страну, если изменение вступит в силу, будут должны заплатить фонд устойчивого развития (SDF) $200 за ночь, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Такое изменение в законопроекте о налоге на туризм Бутана 2022 года предложил министр финансов Намгай Тшеринг при представлении законопроекта в Национальную ассамблею. Согласно предложенной версии поправок Глава 2, раздел 7 Законопроекта о туристическом сборе Бутана 2022 года гласит: "Турист обязан заплатить туристический сбор, известный как SDF, в размере 200 долларов США за ночь, который может время от времени пересматриваться компетентным органом".

Туристы, посещающие Бутан, в настоящее время платят $65 в качестве роялти за ночь. Как добавил глава минфина страны, SDF стоимостью $65 был введен в 1991 году и не пересматривался более трех десятилетий. В итоге его увеличение будет полностью соответствовать политике Бутана в области туризма "Высокая стоимость, низкий объем".

Член парламента (депутат) Ламгонг-Вангчан Угьен Тшеринг в свою очередь заверил, что турсектор приветствует этот шаг, но просит о продлении реализации законопроекта для плавного перехода. Он предложил отложить реализацию законопроекта примерно на шесть месяцев.

Отметим, что туризм в Бутане - высокогорной стране между Китаем и Индией - начался в 1974 году и с самого начала придерживался крайне строгих правил. В начале 2000-х страну посещали немногим больше 7 тыс. туристов в год. Правительство изначательно заняло позицию, что туристы могут разрушающе влиять на уникальные и практически нетронутые ландшафты Бутана и на его самобытную культуру. Поэтому оно принципиально делало ставку на элитарный туризма высшего качества. Каждый турист должен уплатить упомянутую пошлину за каждый день пребывания в стране. При этом туристов не может быть больше, чем мест в отелях. В Бутане в настоящее время действуют более 75 лицензированных туристических компаний.