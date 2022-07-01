О туристических предпочтениях азербайджанцев – 7 интересных вопросов
Говорят, что, однажды заразившись "вирусом путешествий", вы уже не сможете от него излечиться. Да и не захотите: ведь главные симптомы этого "вируса" - невероятно позитивные и счастливые ощущения, и хочется, чтобы сопровождали нас всю жизнь.
Одна из крупнейших турфирм страны ответила на наш вопрос о том, какими штаммами этого "вируса" заражены мы, азербайджанцы. Предлагаем вашему вниманию интересные ответы.
Вопрос 1: Какие страны лидируют по запросам азербайджанцев на летний отдых?
Ответ: Турция, Черногория, Шарм-эль-Шейх, Грузия, ОАЭ, Чехия, Испания.
Вопрос 2: Какие факторы играют особую роль в выборе?
Ответ: Цена-Качество-Сервис.
Вопрос 3: Какова динамика количества заявок на поездки по сравнению с 2019 годом?
Ответ: Уровень 2019 года еще не достигнут.
Вопрос 4: Каков самый ранний период принятия решения о бронировании? Например, бронирование за 6 месяцев до поездки в Турцию и т. д.
Ответ: Турция - бронируется за 6-8 месяцев при раннем бронировании. Европа бронируется ближе к поездке - за 3 месяца вперед.
Вопрос 5: Что вы можете сказать о планировании поездок азербайджанцев? Какова доля раннего бронирования среди общего числа обращений?
Ответ: Безусловно, было бы неплохо советоваться с менеджерами туристических компаний. Если страна, в которую планируется путешествие, будет известна визуально (фотографии, видео и т. д.) и по рекомендациям людей, которые там побывали, то можно составить более удобный план путешествия. Те, кто планирует поездку заранее, составляют 10-15% от общего числа запросов. Конечно, это довольно слабый показатель.
Вопрос 6: Какой самый интересный запрос на поездку вы получили от азербайджанских путешественников?
Ответ:
рыболовный тур в Японию,
Хоккей в Беларуси,
Марафон во Франции
Гран-при в Монако.
Вопрос 7: Какие страны лидируют в списке командировок из Азербайджана?
Ответ:
Германия
Франция
Швейцария
Италия
ОАЭ
P.S. Жизнь - это книга. Тот, кто не путешествует, всегда читает одну и ту же страницу.
Приятных путешествий!
AviaTravel
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