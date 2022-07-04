Чего нельзя делать туристам в Азии и Европе?

Даже в самой гостеприимной и дружелюбной для туристов стране есть определённые запреты, так называемые табу. Во многих странах эти ограничения касаются не только норм поведения в общественных местах, но и затрагивают вопросы, связанные со стилем одежды, употреблением спиртных напитков, желанием фотографировать всё и всех подряд, другие моменты. Обо всём этом желательно знать перед посещением той или иной страны, чтобы не попасть, мягко говоря, в неприятную ситуацию.

ТУРЦИЯ

Турция, конечно, светская страна, но определённые нормы в стиле одежды, всё-таки, соблюдать стоит. Это не касается Стамбула, Измира и других больших городов и туристических центров, тем более, территорий гостиниц и отелей. Но ведь есть ещё и "местечковая" Турция, которую тоже стоит посетить. Здесь люди более религиозны и консервативны, так что, определённый дресс-код не помешает. Да и даже в самых продвинутых пляжных местах Турции, не стоит загорать топлесс, если рядом есть местные. Всё-таки, страна мусульманская. Никто вас штрафовать не станет, здесь очень бережно относятся к туристам, но уважение проявить стоит.

Опять-таки, даже в самых популярных туристических регионах Турции, не стоит злоупотреблять алкоголем на улицах и в общественных местах, хотя к туристам и проявляют лояльность.

Затем, при всём благожелательном отношении турок к гостям страны, есть один момент, который не нужно забывать. Это полиция, жандармерия и вообще, правоохранительные органы. Никакой фамильярности, игнорирования их законных требований, иначе, благожелательность и постоянная готовность помочь резко превратится в жесткость, хотя и в рамках закона. Самоуважение здесь на очень высоком уровне.

И ещё, турки очень политически активные люди, нежелательно обсуждать их политиков, тем более, если вы не знаете предпочтений вашего собеседника. Это касается и турецкой армии, отношение к ней очень трепетное. Так что, эти темы лучше не затрагивать во избежание конфликта.

ЕГИПЕТ

Ещё одно очень популярное у нас направление летнего отдыха. Если ваш отдых рассчитан в системе all inclusive, то есть всё здесь и сейчас на территории огромного комплекса, то никаких проблем ни с дресс-кодом, ни с алкоголем. Но если вы решили отдыхать в Каире или Александрии, то даже ваш туристический статус вам не поможет, если вы не отнесётесь с уважением к местным обычаям и традициям. Они могут закрыть глаза на курение в общественном месте, но прилюдное употребление алкогольных напитков или чересчур открытая одежда не приветствуются, тем более, здесь на каждом шагу находятся мечети и молельные места. Религиозные каноны здесь соблюдаются намного строже, чем в Турции, тем более, будьте намного осторожнее в месяц Рамазан. Никакой еды и питья во время поста прилюдно быть не должно.

Не фотографируйте местных без разрешения, тем более военных и полицейских.

P.S. Ни в коем случае не вывозите из Египта местную валюту, предметы старины, кораллы и другие предметы морской фауны и флоры.

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ

Всё написанное про запреты в Египте относится и к любимому нашими туристами Дубаи и другим городам Эмирата, но в троекратном увеличении. Ведь здесь за эти нарушения можно не только получить огромный штраф, но и даже тюремный срок, а нередко и экзекуцию в виде плетей. Элементарное для нас проявление дружеских чувств в виде объятий (не говоря уже о поцелуях) или даже просто взятие за руки с противоположным полом не рекомендуется. Ни в коем случае нельзя фотографировать незнакомых людей без разрешения, тем более женщин, а также государственные объекты и дворцы местных правителей. Соблюдение дресс-кода, жесткий запрет на алкоголь - всё это само собой, хотя и за исключением территории отелей.

ЕВРОПА

Если вы думаете, что всякие запреты и ограничения только в мусульманских и азиатских странах, то это не так.

Штрафы за курение в общественных местах во Франции, Италии, других популярных туристических странах Европы могут достигать нескольких сотен евро. В Греции за повторное нарушение запрета на курение штраф может достигнуть и нескольких тысяч евро. В Афинах запретят входить в Акрополь или Парфенон, если женщина на высоких каблуках.

В Италии вам могут запретить сидеть на ступеньках лестниц в туристических местах и даже оштрафовать за это, а в Венеции даже за кормление голубей на площади Сан-Марко. Во Флоренции даже за небольшой перекус на тротуарах или бордюрах в историческом центре города могут оштрафовать до 500 евро. В Сардинии за вынос ракушек или камешек с пляжа тоже могут крупно оштрафовать.

Если вы решили посетить Швейцарию, то имейте в виду: если вы носите копию часов швейцарских брендов, вас могут оштрафовать на очень крупную сумму, до десяти тысяч местных франков. Кстати, насчёт контрафактной продукции, в Италии штрафы за их покупку еще больше, так что, будьте осторожны.

Есть и несколько несуразных запретов, например, во Франции и Великобритании запрещено целоваться на железнодорожных вокзалах, будто бы это может задержать отправление состава. Штрафовать за это вас никто не будет, но запрет всё-таки не отменён. В Дании туристам не разрешают снимать Писающего мальчика, а в Амстердаме - улицу Красных фонарей. Туристы всё равно это делают, но факт налицо. В Великобритании ни в коем случае нельзя гладить и вообще трогать морских животных, так как все они являются королевской собственностью.

P.S. Информация о запретах и штрафах за нарушения порядка вовсе не означает призыв отказаться от поездки в ту или иную страну, просто, предупреждён, значит вооружён!

Приятных путешествий!

AviaTravel

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