Казахстанская авиакомпания Qazaq Air запустит рейсы в Баку

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air планирует начать выполнение регулярных рейсов в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Комитет гражданской авиации Казахстана.

"В связи со снятием ограничительных мер в мире Комитет гражданской авиации Казахстана продолжает работу по восстановлению и расширению маршрутной сети международных авиаперевозок", - говорится в сообщении комитета.

По его данным, Qazaq Air планирует с 7 июля начать выполнение регулярных рейсов по новому маршруту Актобе - Баку - Актобе.

Рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям на воздушных судах типа Bombardier Dash 8-Q400, отмечается в сообщении.