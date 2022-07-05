Европа все еще не восстановила допандемийный уровень туристического потока

Число иностранных туристов, посещающих европейские страны, по-прежнему ниже, чем до пандемии коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, этот вывод следует из данных исследования ассоциации туристических агентств Евросоюза. Нынешний год ожидается завершить с показателями, равными половине тех, что страны ЕС имели до пандемии: ожидается, что приедет лишь около половины гостей из-за стран, не входящих в ЕС. Особенно будет не хватать туристов из Азии и России, то есть тех, кто тратил в ЕС больше всего денег.

Некоторые эксперты отмечают отсутствие "жажды путешествий", которая прежде была характерна для туристов. Люди хотят сначала провести летний отпуск на море, и только потом отправиться на экскурсии в страны с богатой историей и множеством музеев.

Впрочем, положительным фактором является возросшее количество туристов из сопредельных стран. Скажем, чаще всех Венгрию посещают туристы из Хорватии и Словакии, а Чехию - туристы из Словакии и Германии. В Бельгию чаще приезжают из Франции и Голландии. Показатели "соседского туризма" возросли по сравнению со временем, предшествовавшим эпидемии ковида.