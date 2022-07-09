https://news.day.az/tourism/1477692.html Водопад Пазмари в Нахчыване, на который стоит поехать посмотреть - ВИДЕО
Водопад Пазмари в Нахчыване, на который стоит поехать посмотреть - ВИДЕО
Тревел-блогер Вахид Гасанов поделился на своей странице в Instagram кадрами водопада Пазмари, расположенный на реке Айичинлыг на высоте 3707 метров над уровнем моря.
Водопад Пазмари находится в Ордубадском районе Нахчыванской Автономной Республики.
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