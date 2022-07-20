В Нью-Йорке из-за акул закрыли часть городских пляжей

Пляж Рокуэй-Бич в районе Квинс (Нью-Йорк, США) закрыт до дальнейшего уведомления из-за появления в его зоне акул.

Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции Нью-Йорка, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Во вторник в районе пляжа акулы были замечены дважды. В предыдущие недели они уже появлялись в районе пляжа, а также у побережья Лонг-Айленда далее к востоку. С начала июля полиция Нью-Йорка зафиксировала пять случаев нападения акул на людей, хотя все они обошлись без серьезных последствий.

Причиной появления акул у пляжей Нью-Йорка может быть повышение температуры воды из-за жаркой погоды, установившейся в последние недели, а также возвращение людей на пляжи после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса.