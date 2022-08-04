Когда же подешевеют цены на авиабилеты?

Авиабилет - один из основных компонентов бюджета путешествия. Если он куплен дешево, это может хорошо сэкономить общие затраты.

В сезон туризма и миграции - май, июнь, июль, август, сентябрь - билеты раскупаются быстро и стоят немного дороже. Чтобы купить билеты на рейсы в эти месяцы, необходимо следить за ценами на 3-4 месяца вперед. Покупать следует, как только увидите подходящую цену, ведь цены на авиабилеты могут меняться каждую секунду.

Конечно, в нетуристические сезонные месяцы - октябрь, ноябрь, февраль, апрель билеты и даже отели предлагаются по низким ценам, иногда дешевле их себестоимости.

Например, Turkish Airlines каждую осень проводят дисконтную кампанию. Акция распространяется как на внутренние, так и на международные рейсы. В настоящее время Turkish Airlines проводит кампанию на внутренние рейсы. Компания предоставляет возможность путешествовать по Турции по цене от 299,99 TL (~30 AZN).

Другая турецкая авиакомпания, Pegasus, регулярно проводит акции в своем мобильном приложении. Для этого вам необходимо присоединиться к программе лояльности Pegasus Bol-Bol. Около 1 месяца назад билет Гянджа-Стамбул-Гянджа с этой акцией стоил 140 евро.

Wizz Air, которая летает в Баку из Будапешта и Абу-Даби, также часто предлагает скидки в своем мобильном приложении.

Еще один момент, когда можно "поймать" дешёвые билеты, - это когда они только поступили в продажу. Когда каждая авиакомпания выпускает билеты на зимний и летний сезон или планирует новый рейс в определенный город, цена билетов приравнивается к базовой цене. Конечно, с уменьшением мест растут и цены. Например, когда Buta Airways запускает новые рейсы и новые сезонные билеты, цены начинаются от 29 евро. Чтобы следить за этими новостями, вам необходимо подписаться на каналы авиакомпании в социальных сетях. AZAL же, с другой стороны, часто проводит кампании по маршрутам, на которых он использует свои широкофюзеляжные самолеты.

Наконец, сравнивайте авиакомпании и цены при поиске. Выбирайте компанию, услугами которой вы останетесь довольны.

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