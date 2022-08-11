Последний "рай на земле"

Идеальное место для медового месяца или настоящий рай на земле! Так обычно говорят о Мальдивах. И, поверьте, Мальдивы не только для богатых, есть сезоны, когда отдых там доступен, нужно только поймать момент.

Например, с декабря по апрель цены на Мальдивах прямо "обжигают". Рождество-Новый год - пиковое время высокого сезона и самое дорогое время, так как сюда устремляются тысячи туристов, скучающих по солнечным пляжам зимой. В мае-августе поездка на Мальдивы становится дешевле, в силу появления множества других альтернатив.

Мальдивы - это отдельная страна?

Мальдивские острова, известные "резиденты" экваториальных вод Индийского океана, с полным правом считаются одним из лучших экзотических направлений. Здесь 1190 островов (вернее, атоллов) и все они - как на подбор: с голубыми лагунами, песчаными пляжами и уникальной растительностью со средней температурой 31°C. Мальдивская Республика - демократическая страна, которая представлена в Содружестве Наций и Организации Объединенных Наций. Население Мальдивских островов составляет около 310 000 человек, и они.

Нужна ли виза на Мальдивы?

Визы на Мальдивы нет. То есть достаточно забронировать отель и рейс, чтобы оказаться в этом "раю на земле". И помните, что этот "рай" исчезнет через 50-100 лет - вода поднимается, поэтому не упустите свой шанс увидеть место, которое время может стереть с лица земли.

Транспорт на Мальдивы

Прямых рейсов из Азербайджана на Мальдивы нет. Вариантов добраться туда из Баку несколько. Прямой перелет из Баку в Стамбул и из Стамбула в Мале, столицу Мальдивских островов, занимает 7 часов. Альтернативы - через Дубай или Катар. Из Дубая вы можете добраться до Мале на рейсах Emirates за 3,5 часа.

Если ищите билеты по более доступным ценам, вы можете выбрать рейсы Flydubai и Pegasus.

Кроме того, с октября также Wizz Air открывает рейсы из Абу-Даби в Мале, главный международный аэропорт Мальдив. Частота - четыре раза в неделю по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.

После того, как вы приземлитесь в центре города Мале, можно уделить некоторое время осмотру местных достопримечательностей, например, национальная мечеть, рыбный рынок, там обычно столпотворение, но вы можете купить сувениры по разумной цене. Учтите, что цены в аэропорту завышены.

Какие вакцины нужны и сколько стоят?

Обычно мальдивские власти не требуют никаких вакцин, но уточните у своей авиакомпании при бронировании, поскольку санитарные правила могут быть изменены без предварительного уведомления. Национальной валютой Мальдивских островов является мальдивская руфия (MRf). Один доллар США равен 15,85 MRf и этот курс практически не меняется.

Где остановиться на Мальдивах?

Все отели на Мальдивах имеют отличную транспортную систему, поэтому гости могут легко добраться до других островов независимо от того, где они остановились. Многие отели расположены на собственных частных островах или у воды, на небольших островах с несколькими курортами и предлагают высокий уровень обслуживания. Сан-Айленд - один из самых больших островов на Мальдивах. Обязательно берите проживание по системе "все включено". Мальдивы восхитительны, тем более, если не нужно думать о том, где раздобыть еду и напитки. В противном случае ваш отдых может оказаться дороже из-за дополнительных услуг, которые вы оплачиваете в течение дня.

Они не подают алкоголь

Мальдивы - страна, ставшая мусульманской под влиянием мусульман индийского происхождения из Индии. Вы почувствуете влияние ислама в стране, особенно в городе Киши, и религия очень важна для мальдивского народа. Вот почему они выбрали форму управления страной по религиозным правилам в пользу законов шариата. Никто не может ввозить алкогольные напитки на Мальдивы без специальной лицензии на ввоз спиртных напитков, пива и сопутствующих товаров. Если кто-то купил спиртные напитки, пиво и сопутствующие товары во время поездки на Мальдивы, эти предметы будут специально задокументированы и собраны по прибытии на Мальдивы, и вы получите их обратно только по возвращении. Отели в столице не предлагают алкоголь, пиво и сопутствующие товары.

Безопасны ли Мальдивы для посетителей, можно ли там пить воду?

Мальдивы, пожалуй, одно из самых безопасных мест в мире. Единственная опасность, о которой вам следует беспокоиться, кокос - он может свалиться вам на голову. Если ветер сильнее легкого бриза, не стойте под этими деревьями. Тем не менее, курорты регулярно обрезают пальмы, и это не должно быть проблемой, заслуживающей беспокойства. Мы не рекомендуем пить воду из-под крана на Мальдивах, хотя она и безопасна, но все отели предлагают бутилированную воду.

Сколько дней вы должны оставаться на Мальдивах?

Для идеального отдыха необходимо минимум 5-6 дней. Маршрут путешествия на Мальдивы можно составить самостоятельно или купить в турагентствах. Цены на отели и авиабилеты по сравнению с ценами туристических агентств могут быть намного доступнее. Поэтому уточняйте цены и самостоятельно, и рассматривайте предложения от агентств.

Еда и напитки на Мальдивах

Вы должны есть много тропических фруктов! Ананас, драконий фрукт, рамбутан, все, что найдете. Мы особенно рекомендуем вам попробовать Fine Dine.

Что делать на Мальдивах?

По желанию можете выбрать такие занятия, как: водные виды спорта, подводное плавание, рыбалка, прогулка на лодке на закате, кормление скатов или акул.

подводное плавание

тур на закате

отличная рыбалка

гидроцикл

парашют

туры на соседние локальные острова

путешествие на каноэ

подводное плавание

Все это очень дорогие мероприятия, придется пожертвовать не менее 50 долларов за каждый вид.

На что обратить внимание, отдыхая на Мальдивах?

1. Никогда не носите открытую одежду на обитаемых островах.

2. Не употребляйте алкоголь.

Для поддержки телефонной связи купите карту от компании Dhiragu прямо у выхода после приземления в аэропорту Мале. 1 неделя 3 GGBYT - $16, 15 GGBYT - $22. Wi-Fi на островах есть, но слабый.

Когда вы приземлитесь в аэропорту, вы найдете все, что ищете. Одежда, солнцезащитный крем и т.д. - даже если вы забыли что-то прихватить с собой из дома, вы можете приобрести все необходимое прямо на выходе из аэропорта.

Вы можете оставить свой багаж в сейфе, когда приземлитесь в аэропорту: маленькая сумка стоит 6 долларов, а большая - 12 долларов.

На островах, где вы остановитесь, все будет довольно дорого. Так что отправляйтесь за покупками либо на выходе из аэропорта, либо в столицу Мале.

Не ходите на пляж без солнцезащитного крема и головного убора в течение дня.

Приятных путешествий!

AviaTravel

Больше новостей о туризме и авиации на www.aviatravel.az