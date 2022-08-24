Врач назвала лучшие перекусы во время перелета

Правильное питание поможет лучше перенести долгую дорогу, сообщила "Вечерней Москве" врач-диетолог Елена Соломатина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В длительных перелетах не стоит отдавать предпочтение жирной и жареной пище, салатам со сложными соусами и газировке, это даст излишнюю нагрузку на все органы и системы.

"Отдавайте предпочтение легкоусвояемой, но достаточно сытной еде. Для этого отлично подойдут яйца, омлет с овощами, которые надолго сохранят чувство сытости. Обязательно нужно много пить. Отдавайте предпочтение воде, томатному соку и отвару шиповника", - рассказала диетолог.

Врач отметила, что в самолете лучше отказаться от алкогольных напитков, негативное влияние алкоголя только усугубит проблемы со здоровьем и скажется на работе кишечника.