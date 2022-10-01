Власти Таиланда сняли все ковид-ограничения и отменили режим ЧП

Правительство Таиланда сняло все ограничения по COVID-19 и отменило режим ЧП, сообщает ТАСС со ссылкой на "Королевскую газету", передает Day.Az.

По информации агентства, в стране ликвидировали центр по борьбе с коронавирусом, его функции передали министерству здравоохранения Таиланда. До этого специалисты центра информировали население о вводимых и снимаемых ограничениях.

Также с 1 октября въезжающим в королевство не нужно предъявлять сертификаты о вакцинации или результаты тестов на COVID-19.

Однако по словам генерального представителя туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрея Снеткова, для россиян главным препятствием для поездки в Таиланд является отсутствие доступных и прямых рейсов.

Он добавил, что работа в этом направлении ведется.