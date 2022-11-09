Туристка раскрыла секрет, как в самолете переднее сиденье заставить не откидываться на тебя

"Злой" способ, как остановить пассажиров, откидывающихся на переднем сиденье в самолетах и таким образом забирающих пространство других путешественников, раскрыла одна из опытных туристок во время радиопередачи на Nova FM в Австралии, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Авиаперелеты, тем более в экономклассе, как известно, неудобны, но они могут превратиться в ад, если сидящие впереди путешественники, претендуют на ваше личное пространство, максимально откидывая свою спинку кресла назад. По словам собеседницы, человек, сидящий перед ней, может быстро пожалеть о том, что откинул свое сиденье, если она решит поступить с ним злым образом, сообщил The Sun.

"Когда вы летите экономклассом, человек перед вами очень невнимателен и откидывает свое кресло полностью назад. "Вы знаете, что есть вентиляционные отверстия наверху, их можно поворачивать. Так вот я просто поворачиваю их прямо ему в лицо и включаю на полную мощность", - рассказала девушка о своем методе, как отвоевать личное пространство у нахального авиапассажира.

Ведущие шоу были впечатлены ее "наказанием", назвав его "действительно умным" и "дерзким". Они настолько прониклись советом авиатуристки, что поделились записью звонка на своей странице в Tiktok и спросили у пользователей, действительно ли это был "самый гениальный или злой лайфхак для путешествий на самолете".

Видеоролик был просмотрен почти миллион раз, и некоторые путешественники оказались весьма впечатлены идеей. "Мой новый ход", буду использовать это, мои ноги едва помещаются за сиденьями, когда они стоят вертикально", - поблагодарили автора некоторые туристы. Однако другие сообщили, что девушка отобрала у впереди сидящего пассажира законное право откидываться назад тогда, когда они захотят. Еще одна группа пользователей сообщила, что ветерок бы их не заставил привести кресло в вертикальное положение: "Шутишь? Мне всегда жарко в самолете, мне бы это понравилось".