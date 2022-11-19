https://news.day.az/tourism/1512626.html В бакинском аэропорту у пассажира изъяли пистолет
В бакинском аэропорту у пассажира изъяли пистолет
При прохождении предполетного досмотра в Международном аэропорту Гейдар Алиев у одного из пассажиров был изъят пистолет Макарова.
Как сообщили в субботу Day.Az в ЗАО "Азербайджанские авиалинии", оружие было обнаружено сотрудниками Главного управления авиационной безопасности ЗАО.
"Инцидент задокументирован, пассажир передан сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении ЗАО.
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