В бакинском аэропорту у пассажира изъяли пистолет

При прохождении предполетного досмотра в Международном аэропорту Гейдар Алиев у одного из пассажиров был изъят пистолет Макарова.

Как сообщили в субботу Day.Az в ЗАО "Азербайджанские авиалинии", оружие было обнаружено сотрудниками Главного управления авиационной безопасности ЗАО.

"Инцидент задокументирован, пассажир передан сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении ЗАО.