Туристов предупредили о новом виде мошенничества в Испании

О новом виде мошенничества на курортах предупредила туристов гражданская гвардия Испании. Что интересно, новое мошенничество касается наличных денег, и жертвой его рискуют стать туристы, которые, во-первых, пользуются наличными, а во-вторых, не "наизусть" знают европейские мелкие деньги, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Мошенничество очень простое: вместо монеты в два евро мошенники норовят дать сдачей... монету в две турецкие лиры, которая выглядит очень похоже по форме и по цвету - с тем же золотым центром и серебряным внешним кольцом. Но очевидно, что стоимость их неравноценна - если два евро эквивалентны примерно 150 рублям, то 2 турецких лиры - всего около 7 рублей. При этом ещё непонятно, где такую "экзотику" можно разменять.

Туристам напомнили, что на двух евро чётко обозначен номинал на лицевой стороне, а на обратной стороне, как правило, изображена какая-то европейская достопримечательность или характерный символ страны. В то время как на турецкой лире в качестве "орла" красуется портрет первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, а над номиналом монеты - отчётливое тиснение в виде полумесяца и звезды. Туристов призывают не "сгребать" сдачу невнимательно, особенно в случае стихийных мелких покупок и проверять все монетки.

Также туристам напомнили, что есть и другие уловки мошенников. Часто "поддельные" турагенты пытаются подловить туристов на дороге к какой-либо достопримечательности. Цель - убедить, что она закрыта, и направить туриста в дорогие "экскурсионные" туры. Туристам советуют проверять часы работы посещаемых мест онлайн - тем более, что во многие музеи там же можно и купить билеты, и часто со скидкой.

Также местные стражи порядка напомнили и про любимую уловку местных карманников или "трюк с птичьими какашками". На улице к туристу подходит "располагающий к себе" человек, сообщая, что на того нагадила птица, и далее помогает доверчивому туристу ликвидировать последствия. Такие аферисты, как правило, работают в паре, "какашка" это специальный спрей, а "доброжелатель" - ловкий воришка, цель которого - "почистить" не только одежду туриста, но и его карманы от ценностей.