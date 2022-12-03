Пассажирка круизного лайнера Viking Polaris скончалась во время шторма

Пассажирка круизного лайнера Viking Polaris погибла из-за последствий удара мощной волны во время шторма, еще четыре человека получили травмы. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщил телеканал CBS News, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Волна ударила антарктический круизный лайнер, когда он отходил от самой южной точки Южной Америки. По словам аргентинских властей, 62-летняя американка была ранена осколком стекла каюты, которое разбилось из-за удара волны.

"С большой грустью мы подтвердили, что гость скончался после инцидента. Мы уведомили семью гостя о произошедшем и выразили наши глубочайшие соболезнования", - отметили в компании Viking.

Представитель Госдепартамента США подтвердил смерть женщины и также выразил соболезнования семье.

Как рассказала пассажирка лайнера из Северной Каролины Сьюзи Гудинг, воздействие волны было "шокирующим" и похожим на столкновение с айсбергом. Корабль получил незначительные повреждения.

Viking Polaris был спущен на воду в 2022 году и является новейшим судном во флоте компании.