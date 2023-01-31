Изысканный и роскошный: Состоялось торжественное открытие Wyndham Garden Baku

Удобное расположение, изящный интерьер, высококачественный сервис и все необходимые условия для отдыха - все это предлагает Wyndham Garden Baku, пятизвездочный отель всемирно известного бренда, торжественно открывший свои двери для гостей и жителей нашего города.

Находящийся всего в 15 минутах езды от Международного аэропорта Гейдар Алиев и Старого города, а также других исторических и современных достопримечательностей, этот отель сделает ваше пребывание в Стране Огней комфортабельным и обеспечит рациональное использование времени в рамках вашего путешествия. Отель располагается между двумя главными проспектами города, что обеспечивает легкий доступ в любую часть Баку.

На официальном открытии отеля генеральный менеджер Wyndham Garden Baku Стив Чумба поприветствовал всех присутствующих и разрезал красную ленточку под взрыв фейерверков, после чего пригласил гостей насладиться чарующей атмосферой вечера. Для гостей был организован фуршет, состоящий из изысканных закусок, десертов и напитков на любой вкус, способных поразить даже самого придирчивого гурмана. Вечер продолжился развлекательной концертной программой.

Как отметил генеральный менеджер отеля Стив Чумба, Wyndham Garden Baku входит в международную сеть отелей Wyndham Hotels&Resorts, которая снискала широкую популярность во многих странах мира, динамично развиваясь и на азербайджанском рынке.

Затем он дал краткую информацию об отеле, подчеркнув, что здесь предоставляется высокопрофессиональный сервис: "Wyndham Garden Baku состоит из 88 комфортабельных номеров. На территории отеля функционируют оздоровительный центр, лаундж-бары и рестораны, конференц-залы. Также имеется большая парковка".

Для автора этих строк была организована специальная экскурсия по отелю. В ходе экскурсии был показан оздоровительный центр Olive Spa & Wellness Center, который предлагает посетителям СПА-процедуры, русскую и финскую сауны, турецкую баню, массажные кабинеты и комнаты отдыха. Здесь предоставляются профессиональные услуги массажа натуральными и целебными камнями, а также ароматическими маслами в соответствии с предпочтениями посетителей.

Затем мы ознакомились с круглосуточным фитнес-центром, поделенным на залы для кардио- и силовых тренировок и оборудованным современным спортивным инвентарем. При желании можно воспользоваться услугами фитнес-тренера. Также в оздоровительном центре имеется крытый 25-метровый бассейн с подогревом, где можно не только приятно провести время, но и воспользоваться услугами инструктора по плаванию.

На территории Wyndham Garden Baku имеется большое количество залов, подходящих для проведения различных мероприятий - от конференций до банкетов, от выставок до свадеб, организацией которых занимается опытная команда отеля. Предоставляется широкий спектр услуг по приготовлению еды и напитков, таких как кофе-брейк, шведский стол, комплексные обеды и т.д.

Более подробную информацию об отеле можно прочитать по ссылке.

İnstagram: wyndhamgardenbaku

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Əlaqə: +994 12 526 15 15

Mail: [email protected]

YouTube: https://youtu.be/hNP3bJYt2L0

Представляем вашему вниманию фотографии с церемонии открытия.