Туристам назвали одежду, из-за которой их никогда не переведут в первый класс

Увеличить свои шансы на бесплатное повышение класса обслуживания во время полета смогут лишь те, кто наденет на себя чистую и стильную деловую одежду, заявил бортпроводник Мигель Муньос, которого процитировала газета Express, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

По его словам, повседневная одежда оверсайз или леггинсы следует избегать любой ценой, если турист претендует на переход в первый класс. Кроме того, автоматический отказ от бортпроводника последует при виде грязной одежды, даже если она стоит сумасшедших денег.

"Иногда пассажиры поднимаются на борт в неряшливом, вонючем виде, с пятнами на футболках и так далее. Можно подумать, что они пришли прямо с пляжа и даже не переоделись. Я даже видел, как пассажиры садились в самолет в шлепанцах и сандалиях! Лично я бы не полетел в такой одежде, и если бы по какой-то причине я оказался в ней, я бы пошел в туалет в терминале и переоделся", - заявил стюард.

И добавил следующее: "Очевидно, что я бы никогда не перевел их в первый класс. В моей нынешней авиакомпании у нас нет отделения первого класса в салоне, но если бы оно у нас было, я бы не стал повышать класс пассажирам, которые выглядят слишком непринужденно, с песком на ногах, вшлепанцах и шортах. Но главное, никогда не надевайте грязную одежду с видимыми пятнами, независимо от того, во что они одеты! Я также не стал бы помогать туристам, от которых дурно пахнет, или пьяным туристам, или тем, кто создает у меня впечатление, что они могут доставить неприятности".

Хорошо известно, что коммерческая авиация была очень гламурной еще в 1930-е годы, когда билеты на самолет были очень дорогими, а полеты были редким и особенным событием для богатых туристов - единственных, кто мог себе это позволить. Так, бывший вице-президент Pan Am Тор Джонсон вспомнил о былых временах следующее: "Это действительно было так же гламурно, как и выглядит. Мы подавали эти прекрасные блюда, и люди красиво одевались, когда садились в самолет. Существовал дресс-код, но пассажиры были бы хорошо одеты даже без напоминания правил".

По словам Кита Лавгроува, автора книги "Авиакомпания: стиль на высоте 30 000 футов", "пассажиры перестали одеваться для авиаперелетов примерно в то же время, когда перестали одеваться для других случаев, например, для выхода за покупками". Когда такие виды деятельности, как полеты, стали доступны для всех, то, как пассажиры стали одеваться для перелета, значительно ухудшилось.

"В течение следующих нескольких десятилетий, когда авиаперелеты становились все более доступными для среднего класса, одежда стала менее важной. И поскольку авиаперелеты по всему миру - это, как нечто сюрреалистичное, параллельная вселенная, тенденции и мода имитируют то, что происходит на земле. Пассажиры одеваются для удобства, а не для того, чтобы их "видели". Бюджетные авиаперелеты сегодня сродни поездке на автобусе, и мы не наряжаемся, чтобы сесть в автобус", - отметил он.

Стюардесса Хизер Пул также рассказала, что еще одна причина носить элегантную одежду и обувь в самолете - это безопасность, поскольку свободные предметы одежды могут застрять или предательски слететь в случае чрезвычайной ситуации.