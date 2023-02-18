Самолет из Новой Зеландии вернулся спустя 16 часов полета

Вылетевший из Окленда в Новой Зеландии самолет Air New Zealand вернулся в воздушную гавань спустя 16 часов полета из-за пожара в терминале аэропорта Джона Кеннеди (JFK) в США, куда направлялся рейс. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщает газета The Washington Post со ссылкой на заявление Air New Zealand, рейс Окленд - Нью-Йорк был вынужден повернуть назад из-за пожара и закрытия терминала. Издание назвало рейс "полетом в никуда".

По информации газеты, такое же решение приняли в компании Korean Air. Уточняется, что рейс из Сеула развернулся обратно спустя более 5 часов полета. Согласно заявлению авиакомпании, при принятии решения вернуться в аэропорт Инчхон были рассмотрены все варианты и множество факторов, в числе которых "пройденное расстояние и оперативные обстоятельства".