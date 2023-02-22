Все курорты Анталии могут быть разрушены

Все курорты главной провинции Анталии в Турции, где отдыхает огромное количество туристов, попали в зону риска сейсмического удара, который должен произойти в ближайшие годы - более точную дату пока рассчитать не удаётся. Согласно ожиданиям, разрушительная мощь землетрясения окажется сильнее, чем была в феврале в Кахраманмараше. Новое тревожное заявление опубликовало местное издание Son Dakika, ссылаясь на прогнозы турецких ученых, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

По словам главы отделения Палаты инженеров-геологов (JMO) геофизика Байрама Али Челтика, в прошлом у Анталии тоже есть трагические события, связанные с сильными землетрясениями и человеческими жертвами, поэтому "ясно, что они произойдут в курортной полосе в ближайшие годы". "Линия разлома "не двигалась" в течение 500 лет - но всё может измениться. По факту, это может быть сейсмический разрыв. Сегодня мы видим, к чему это привело. У нас есть подобные разрывы в Анталии, Аксу, Коркутели, Дошемеалти. В нашей бухте (анталийской) есть зона субдукции (линейная зона на границе литосферных плит, вдоль которой происходит погружение одних блоков земной коры под другие, результатом их взаимодействия являются сильные землетрясения в этой зоне). Но мы не знаем, когда точно произойдет землетрясение", - заявил геофизик.

При этом риск катастрофических обрушений угрожает не центру курортного города, а ее периферии - 640-километровой береговой линии, на которой сосредоточены отели, курортные посёлки и поселения местных. "Землетрясения в Хатае, Адиямане, Кахраманмараше показали нам, что разжижение грунта катастрофично. В момент землетрясения земля ведет себя как вода, теряет свою несущую способность и разрушается. Это также усиливает последствия землетрясения. В частности, Демре, Финике, Кемер, Манавгат, Серик, Аланья - все эти районы находятся недалеко от моря, вы копаете на метр или два, и вода выходит из-под земли. Это места, построенные на аллювиальном грунте, а значит, там ожидается значительный разрушительный эффект от землетрясения", - добавил он.

Справка: Аллювиальный грунт образуется под влиянием обмывания грунтовыми водами. Это неокрепший грунт, под которым, как правило, находится песок.

Другими словами, мощные толчки в сочетании с размытой почвой, это "приговор" для курортных городов. Анталия может стать худшей версией Кахраманмараша в результате землетрясения, которое еще только предстоит пережить. "Наша почва во много раз хуже, чем в Кахраманмараше, высотность зданий тоже другая. Это означает много разрушений при гораздо менее слабом землетрясении. В истории провинции были сильные землетрясения. Согласно историческим данным, землетрясение магнитудой 8 произошло к юго-западу от нас. Рядом с нами находится зона разлома Фетхие-Бурдур. До недавнего времени она производила очень сильные землетрясения. Очевидно, что даже из-за этого разломного движения будут человеческие жертвы и обрушения зданий", - предупредил эксперт.