AZAL запускает рейсы из Гянджи в Москву и Санкт-Петербург

Авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" открывает продажу билетов на рейсы из Гянджи в два города России - Москву и Санкт-Петербург. Рейсы будут выполняться еженедельно.

Как сообщили в среду Day.Az в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские авиалинии", первый рейс авиакомпании по маршруту Баку-Москва-Гянджа-Москва-Баку будет выполнен 17 марта. AZAL будет летать по этому маршруту три раза в неделю - по понедельникам, пятницам и субботам.

С 19 марта авиакомпания приступит к выполнению полетов по направлению Баку-Санкт-Петербург-Гянджа-Санкт-Петербург-Баку с частотой раз в неделю - по воскресеньям.

С июня в расписание полетов на обоих маршрутах добавится по одной частоте - по средам и четвергам соответственно.

Более подробно узнать о расписании полетов, а также забронировать авиабилеты можно на официальном сайте авиакомпании - www.azal.az. Приобрести авиабилеты на рейсы можно также через мобильное приложение AZAL.