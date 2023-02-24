Аэропорту Амстердама предписали сократить количество рейсов

Согласие на сокращение вдвое количества частных рейсов дал амстердамский аэропорт Схипхол, поддержав план правительства Нидерландов по уменьшению шума и загрязнения окружающей среды, передал 24 февраля канал RTL Nieuws, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

По словам руководства аэропорта, с этой осени они будут соблюдать стандарты шума. Исходя из плана кабинета министров, Схипхол должен ограничить количество полетов в аэропорт и из аэропорта до 460 000 в год с намерением сократить его до 440 тыс. в следующем году. Однако аэропорт готов сократить количество полетов до 460 тыс., но не больше и с возможностью увеличения в будущем.

Отмечается, что частные самолеты способствуют шуму и загрязнению окружающей среды, в то время как каждый самолет перевозит лишь горстку людей. Схипхол хочет, чтобы частные самолеты выполняли только 2,5% своих ежегодных рейсов, что в два раза меньше, чем сейчас.

По словам генерального директора авиакомпании KLM Марьян Ринтел, данная мера вполне приемлема, ведь "малая авиация несет ответственность за 20% шумового шума в Схипхоле". Однако EBAA, торговая ассоциация компаний, сдающих в аренду частные самолеты и управляющих ими, выступает против этой идеи. По данным ассоциации, частные рейсы вносят большой вклад в экономику.