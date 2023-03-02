https://news.day.az/tourism/1543060.html Пожар на борту самолета в США - есть пострадавшие - ВИДЕО
Пожар на борту самолета в США - есть пострадавшие - ВИДЕО
В США десять человек попали в больницу после экстренной посадки лайнера из-за возгорания аккумулятора, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Самолет авиакомпании Spirit Airlines направлялся из Далласа в Орландо. Во время перелета в отсеке для ручной клади загорелся аккумулятор.
Возгорание удалось потушить членам экипажа и пассажирам, включая бывшего пожарного.
После экстренного приземления в аэропорту Джексонвилля, в больницу попали десять человек. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Теперь инцидентом займется Федеральное управление гражданской авиации США.
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