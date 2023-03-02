Пожар на борту самолета в США
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В США десять человек попали в больницу после экстренной посадки лайнера из-за возгорания аккумулятора, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ

Самолет авиакомпании Spirit Airlines направлялся из Далласа в Орландо. Во время перелета в отсеке для ручной клади загорелся аккумулятор.

Возгорание удалось потушить членам экипажа и пассажирам, включая бывшего пожарного.

После экстренного приземления в аэропорту Джексонвилля, в больницу попали десять человек. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Теперь инцидентом займется Федеральное управление гражданской авиации США.