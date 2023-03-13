Путешественница из Нью-Йорка поделилась лайфхаком, как успокоить слишком громких пассажиров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Daily Mail.

Cэм Дин рассказала, что когда попутчики шумят или донимают ее разговорами, она врет им, что едет на похороны. По словам женщины, этот прием работает безотказно. Коме того, при наличии актерского таланта можно пустить слезу для еще большей убедительности, считает американка.

После того, как Дин поделилась своим приемом, пользователи соцсетей поблагодарили ее за это. Некоторые посчитали идею женщины гениальной.

"Это гениально, я воспользуюсь советом", - написали комментаторы.

Однако нашлись и те, кто раскритиковал Сэм, потому что обманывать людей, да еще и на такую тему, неэтично.