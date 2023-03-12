На Бали ужесточат контроль за поведением иностранных туристов

Уважительно относиться к местным культурным обычаям потребует от иностранцев Совет по туризму Бали, об этом 9 марта сообщает Travel Weekly, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Руководитель балийского Совета по туризму Ида Багус Агунг Парта Адняна рассказал, что в ближайшее время в наиболее популярных курортах страны установят специальные щиты, где на английском и других языках разместят информацию о допустимых правилах поведения и ношения одежды на Бали.

"Туристы должны уважать культурные обычаи балийцев", - заявил чиновник. По его мнению, зарубежным гостям необходимо более скромно одеваться, не нарушать правила дорожного движения и не совершать действия, которые им запрещены, в том числе не заниматься бизнесом или не искать работу на острове.

Напомним, 24 февраля хозяин кафе на Бали избил туриста из Австралии, который напился и стал нарушать общественный порядок. От нанесенных побоев австралиец скончался.