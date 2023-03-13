Саудовская Аравия создаст новую международную авиакомпанию

В Саудовской Аравии появится международная авиакомпания Ar-Riyadh Airlines. О создании Суверенного фонда для нового перевозчика объявил наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, сообщает Saudi Press Agency, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Планируется, что к 2030 году авиаперевозчик наладит авиасообщение более чем со 100 городами по всему миру и будет предоставлять своим клиентам "комплексные услуги на исключительном уровне в сочетании с исконно саудовским гостеприимством". Ожидается, что компания создаст более 200 тысяч рабочих мест.

География полетов пока не раскрывается. Известно, что создание новой авиакомпании является частью стратегии "Видения-2030", направленной на диверсификацию местной экономики, зависящей от нефти.

Ar-Riyadh Airlines будет находиться в ведении Суверенного фонда, в совет директоров авиакомпании войдут управляющий фонда Ясир аль-Румайян и бывший генеральный директор авиаперевозчика Etihad Airways (ОАЭ) Тони Дуглас.