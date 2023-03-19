Туристам сообщили, как сделать тесные сиденья экономкласса более удобными

Туристы с волнением бронируют авиабилеты на предстоящий летний сезон, но тем не менее отдохнуть очень хотят. Большинство полетят экономклассом, оборудованным тесными креслами без места для ног. О том, как сделать их более удобными, сообщило издание Daily Star со ссылкой на Джессику Дэвис из компании Seat to Sleep, занимающейся повышением комфорта детей в самолетах, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

К сожалению, вместе с отпуском приходит утомительное авиапутешествие, чтобы добраться до места назначения. Маленькие неудобные кресла с ограниченным пространством для ног - ужас туристов на дальнемагистральных рейсах. Однако, как заверила эксперт, неудобство сидений в самолете может быть стратегическим шагом со стороны авиакомпаний. По мнению специалиста, кресла такие узкие и маленькие, чтобы перевозчики могли втиснуть больше пассажиров на любой рейс; с плохой амортизацией, чтобы уменьшить вес самолета; пространство для ног также сведено к минимуму, что, опять же, гарантирует посадку большего количества пассажиров.

К счастью, есть вещи, которые путешественники могут предпринять, чтобы справиться с дискомфортом в самолете и наслаждаться более удобным путешествием. Напомним их:

1. Первое - взять с собой хороший подголовник, т.е. дорожную подушку. В том, чтобы брать с собой в полет хороший подголовник, есть много преимуществ, заверила эксперт. В конечном счете, он обеспечивает большую амортизацию и оставляет шею в менее неестественном положении, обеспечивая при этом устойчивость при движении самолета - даже облегчая боль в спине.

2. Второе - организовать место для своего ребенка. Есть специальные дорожные приспособления, например, подушки, которые адаптируются к сидениям в самолете, создавая комфортное пространство и поддерживая их голову и шею.

3. Третье - не скрещивать ноги. Скрещивание ног уменьшает кровоток - это причина чувства напряжения и дискомфорта. Чтобы размяться, лучше встать и пройти вперед-назад.

4. Четвертое - использовать массажные мячи и шарики. Массажный мяч может показаться слишком роскошным для стандартного полета, но он действительно может творить чудеса, особенно во время дальних поездок. В самолете мышцы напрягаются, а массажные мячи, если их просто положить за спину, во время сидения помогают хорошо их расслабить, делая ощущения от сидения в кресле самолета менее ужасными.

5. Пятое - взять с собой дорожный плед. Его можно использовать по-разному: наиболее очевидно, конечно, что оно может помочь согреться, поскольку в самолетах, как известно, холодно. Тем не менее, его также можно свернуть и использовать в качестве удобной подушки.

6. Шестое - откинуться назад. Откидывание сиденья - полезное решение не только на время ночного, но и дневного перелета, т.к. просто дает больше места и облегчая боль в шее.

7. Седьмое - выбирать кресла у окна. Они отличаются большим комфортом по сравнению с остальными: турист может прислониться головой к стене и не придется вставать всякий раз, чтобы выпустить кого-то из своего ряда.