В аэропорту Кельн/Бонн мужчина въехал в группу людей на автомобиле

В немецком аэропорту Кельн/Бонн мужчина на автомобиле въехал в группу людей. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на представителя полиции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

По данным телеканала, инцидент произошел на парковке. Мужчина сбил нескольких пешеходов, в результате чего они получили травмы. Он также повредил несколько автомобилей.

"Есть признаки того, что мужчина "психически ненормален", - говорится в сообщении телеканала.

Ранее Yonhap News Agency сообщало, что грузовик с удобрениями въехал в толпу людей в уезде Сунчхан в провинции Чолла-Пукто Южной Кореи, в результате погибли три человека, еще 17 пострадали.