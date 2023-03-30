Туристов предупредили о заполонивших пляж акулах в Таиланде

Пляж на тайском острове Ко-Пхи-Пхи-Лех заполонили маленькие акулы, очевидцам удалось снять их на видео. Об этом туристов предупредил Fox News.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, на кадрах показан залив Майя у юго-запада Таиланда в Андаманском море. Видно, как большое число отдыхающих остаются на суше, не рискуя заходить в море из-за акул. Советник Департамента национальных парков Таиланда Петч Манопавитр (Petch Manopawitr) заявил, что ситуация может повлиять на туристический поток развивающегося острова.