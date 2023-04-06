Весенние каникулы на праздник Рамазан

- Проведите их с комфортом на лоне природы!

Рамазан - священный месяц и священный праздник, который мусульмане всего мира встречают с трепетом. А еще это четыре выходных дня подряд, которые можно провести с пользой для здоровья, отдохнуть с семьей и насладиться цветущей весной!

Самые заманчивые предложения на эти дни поступили от отелей группы PMD Hospitality. Проявляя заботу о посетителях, каждый из отелей предлагает особые условия на праздничные дни, включающие выгодный ценовой пакет и конечно же, развлекательную программу.

Ценность нафталановой нефти трудно переоценить, и возможность совместить отдых с нафталановыми ваннами упускать нельзя!

Garabag Resort&Spa в Нафталане предлагает праздничный пакет, который включает проживание, трехразовое питание, медицинское обследование и лечение. Стоимость пакета -136 АЗН за ночь на одного человека.

www.garabaghotel.az

Chinar Hotel&SPA - предлагает праздничную развлекательную программу с аниматорами, трехразовое питание, проживание, медицинское обследование, лечение нафталановыми ваннами по цене всего 110 AZN за ночь на одного человека.

www.chinarhotel.az

Еще один замечательный отель в Нафталане - Gashalti Health Hotel предлагает праздничный пакет, включающий проживание, трехразовое питание, развлекательную программу по цене 187 АЗН на двоих!

+994 12 310 4477

www.gashalti.az

Если же вы хотите побыть на природе и пройти оздоровительную программу, не уезжая далеко от Баку - то для вас тоже есть выбор!

Один из любимых как жителями Азербайджана, так и приезжими туристами Lankaran Springs Wellness Resort предлагает на праздничные дни проживание, трехразовое питание и развлекательные мероприятия. Также можно воспользоваться спортивными площадками и оборудованием для игр на открытом воздухе. Цена - 310 АЗН на двоих за ночь.

www.lankaransprings.az

+994 12 504 09 09

Известный своим фантастическим воздухом и видами Qalaalti Hotel&SPA предлагает пакет, включающий проживание с двухразовым питанием. Стоимость 225 АЗН на двоих за ночь.

+994 12 504 09 09, *5445

www.galaalti.az

А самый близкий к Баку роскошный отель Shamakhi Palace предлагает проживание в номере Делюкс, праздничные мероприятияи развлекательную программу с аниматорами, двухразовое питание за 290 АЗН за ночь на двоих.

+994 50 285 19 90

www.shamakhipalace.az

Но какой бы отель вы не выбрали, хорошее настроение, улучшение здоровья и прилив сил мы вам гарантируем! Главное, успеть забронировать!