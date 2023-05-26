Как борпроводники справляются с непослушными детьми на борту?

Перелет с ребенком - это испытание не только для родителей, но и для других пассажиров и экипажа. Бывший бортпроводник рассказал изданию The Sun, как они справляются с невоспитанными детьми на борту, передает Day.Az со ссылкой на Турпром.

В самолетах некоторые дети любят пинать сиденья впереди, лазать по креслам, играть с кнопкой вызова. Такие проделки не только раздражают других пассажиров, но и представляют проблему безопасности, требующую внимания членов экипажа. Бывший бортпроводник Бобби Лори объяснил, как они справляются с непослушными детьми в таких ситуациях.

"В некоторых случаях родители делают все возможное, а в других не справляются. Я в таких ситуациях всегда останавливался у их ряда и спрашивал: "Могу ли я вам что-нибудь принести?", полагая, что это посылает достаточно сигналов о том, что происходящее начинает беспокоить других", - сказал Бобби.

Если родители не в состоянии успокоить своих детей самостоятельно, стюардессы могут помочь другим способом, предложив ряд инструментов. "Эти потенциальные инструменты варьируются от дополнительной закуски или чашки сока из кухни до бесплатных наборов для занятий, предлагаемых некоторыми крупными авиакомпаниями", - пояснил бортпроводник.

Но прежде всего Бобби подчеркивает, как важно быть добрым и терпеливым по отношению к семьям с непослушными детьми. "Подход к родителям и детям с добротой - обычно лучший подход. Помните, как и во всем связанном с напряженными авиаперелетами в наши дни, немного сочувствия может многое сделать, чтобы сгладить ситуацию".

Родителям, чьи дети не очень хорошо переносят полеты, советуют ряд приемов, чтобы их успокоить. Старший бортпроводник Norwegian Air Лилиана Чантре порекомендовала: "Принесите наушники с шумоподавлением для новорожденных и малышей - они помогают им чувствовать себя спокойно и расслабленно, а также помогают при изменении давления".

А стюардесса Ли Аллен добавила: "Я всегда беру с собой бальзам с лавандой. Просто прикоснитесь к виску ребенка, чтобы он успокоился. Во время ночного полета успокаивающий запах помогает вызвать сон".

В то время как большинство бортпроводников рады помочь смягчить ситуацию, где это возможно, эксперт по путешествиям Марк Уолтерс предупредил пассажиров, чтобы они не ожидали услуг няни от сотрудников авиакомпании. "Стюардессы не няньки. Они должны быть сосредоточены на обеспечении безопасности всего самолета, а это значит, что они не могут сконцентрировать внимание на одном малыше", - сказал он.

Эксперт по путешествиям умоляет родителей обращать внимание на своих малышей и не ожидать, что другие пассажиры или бортпроводники станут опекунами. Но Марк все же рекомендует поговорить с бортпроводником, когда наступит подходящий момент: "И будьте добры к ним, поскольку они лучше всего помогают, когда вам нужна дополнительная рука".