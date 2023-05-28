Американский турист осквернил национальное блюдо Италии

Комплекс национального превосходства привёл к настоящему скандалу в социальной сети Reddit: американский турист фактически осквернил национальной блюдо Италии и получил по заслугам. Местные жители и любители итальянской кухни сотнями комментариев подняли на смех его заявление, что паста в США вкуснее, чем в Италии, осудили его за гастрономическую бездарность и призвали убираться с Аппенин, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Речь шла о конкретном виде пасты - пасте альфредо, с соусом на основе пармезана и сливочного масла. Американец в упомянутой сети посмел заявить, что американская сеть ресторанов итальянской кухни Olive Garden делает пасту лучше, чем кто-либо в Италии.

"Альфредо из Olive Garden существенно лучше, чем где бы то ни было! Я провел две недели в Италии из Милана, Флоренции, Венеции и Рима. Я попробовал пасту Альфредо на всех уровнях, от уличной пасты в Венеции до оригинального ресторана Альфредо в Риме, где она была создана. Нигде не было настолько вкусно, как Альфредо, который я получаю в моем местном Olive Garden здесь, в Южной Калифорнии".

Комментаторы, во-первых, уличили туриста в гастрономической бездарности: "Любой ресторан в Италии, который подаёт Альфредо - это ловушка для туристов, которые ожидают блюд, соответствующих своим представлениям об итальянской кухне", - заявляют они. Эксперты добавляют, что соус Альфредо не очень-то популярен в Италии и нисколько не удивительно, что предложения итальянских ресторанов в туристических местах уступают по вкусу его "американской" версии.

"Увы, но в погоне за домашним вкусом вы упустили множество отличных региональных итальянских блюд. Еда в этих городах совершенно феноменальна, если вы едите настоящие блюда из этой области", - вежливо прокомментировал один из итальянских пользователей. Его же соотечественник был, похоже, в ярости и оставил гневный комментарий: "Вы приезжаете в мою страну и заказываете итало-американское блюдо? Чего вы ожидаете? Убирайтесь из Италии!"

Наша справка: в чём дело с "пастой альфредо" - для начала поясним, что это итальянское блюдо состоит из пасты фетучини, с соусом из сливочного масла и молодого сыра пармезан. При этом прославил это простое блюдо повар Альфредо Ди Лелио, который буквально создал - а главным образом отрекламировал - его в своем ресторане в Риме в начале XX века. В основном популярность блюдо завоевало за счёт его театральной подачи - Альфредо всегда готовил пасту сам, непосредственно на столике у клиентов, используя для этого столовые приборы из чистого золота. Впечатлялись по большей части иностранцы - и так паста "перекочевала" в том числе и в США, куда сам повар некогда отправлялся на гастроли. Правда, там оригинальный рецепт в итоге сильно усложнили, добавив в фетучини альфредо сливки, курицу и целый ряд других ингредиентов. В Италии же пасту - которую часто называют по-прежнему паста аль Бурро (по-русски говоря - макароны с маслом) - по-прежнему готовят по аутентичному рецепту. Для него фетучини аль денте смешиваются со сливочным маслом в сковороде/сотейнике или непосредственно в глубоком блюде, после чего туда добавляется тёртый сыр пармезан. Блюдо перемешивается для более кремовой консистенции соуса, с этой же целью можно добавлять воду, в которой варились фетучини. При подаче блюдо приправляется солью и чёрным перцем, а также добавляется сыр. В итоге, как и "аутентичная" пицца блюдо и в самом деле может показаться "бедноватым" туристам, привыкшим совсем к другому варианту рецепта.