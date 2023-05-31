Совет на лето: как хорошо отдохнуть с семьёй в Shamakhi Palace Sharadil

Близится лето, и, как всегда, с приближением периода отпусков возникает вопрос: где можно отдохнуть на природе вместе с семьёй недалеко от Баку? Несомненно, вы останетесь довольны, если выбор падёт на Shamakhi Palace Sharadil - респектабельный отель с парками, аллеями и другими возможностями хорошо провести время.

А теперь обо всём этом по порядку.

Для начала отметим, что Shamakhi Palace Sharadil расположен в 138 км от Баку в местечке Шарадиль Шамахинского района. Идеальная и широкая автомобильная дорога с живописными видами через 2 часа приведёт вас к красивому строению самого отеля, где с первых же секунд вы ощутите свежий горный воздух. Приветливые и улыбчивые сотрудники отеля встретят вас. Регистрация проживания в отеле займёт всего несколько минут. С пожеланиями приятного отдыха вас проводят в один из комфортабельных номеров, которых в отеле 102. Великолепный вид на горные вершины и поля, открывающийся из вашего номера, будет следующим приятным впечатлением. Не снять такую красоту на смартфон или фотоаппарат просто невозможно.

Остановившись в Shamakhi Palace Sharadil, скучать не придётся. В отеле предусмотрено много возможностей для активного отдыха, как для взрослых, так и для детей. С 10.30 утра до полуночи вас ждут Playstation 4, караоке клуб, игра в боулинг и в бильярд, прогулка на квадроциклах, велосипедах, а также стрельба по мишени из ружья или из лука, игра в пейнбол на природе, прогулка на лошадях и на пони для детей. Но и это ещё не всё. В отеле есть детская игровая зона, где маленькие постояльцы с удовольствием проведут время, кувыркаясь по мягкому покрытию и взбираясь на различные небольшие горки. Внимательные топ-менеджеры предусмотрели для детей возможность общения с забавными кроликами. На небольшой ферме, которая находится на территории курорта, в 200 метрах от самого отеля вы увидите тех самых кроликов, которых на ферме 85 и можно кормить, протянув ветку от кустарника, морковь или яблоко. Для детей также проводятся бесплатные мастер-классы по раскраске и рисованию. Можно сделать фейс арт, фотосессию с пони, есть даже мини дискотека с участием клоуна, который развлечёт детей весёлыми играми, танцами и флешмобами.

В уютной атмосфере Welcome Bar & Lounge можно отметить знаменательную семейную дату и по вечерам насладиться живой музыкой. Любителей вечеринок и дискотек с 23.00 до 01.00 утра в ночном клубе Pegasus ждёт диджей.

В отеле достаточно много ресторанов и баров. Отдохнуть у бассейна вы можете в Pool Bar. Гурманы оценят стейк, кебабы и национальную кухню в Sharadil Kebab & Steak House. Также они смогут попробовать вкусные блюда от шефа ресторана Sharadil. Отсюда открывается прекрасный вид на горы. Не менее вкусный буфет ожидает гостей отеля на завтрак, обед и ужин в ресторане White Diamond, где заботливые менеджеры, супервайзеры и официанты каждую минуту готовы предоставить высокий сервис.

В уютной атмосфере Welcome Bar & Lounge можно отметить знаменательную семейную дату и по вечерам насладиться живой музыкой. Любителей вечеринок и дискотек с 23.00 до 01.00 утра в ночном клубе Pegasus ждёт диджей.

В отеле достаточно много ресторанов и баров. Отдохнуть у бассейна вы можете в Pool Bar. Гурманы оценят стейк, кебабы и национальную кухню в Sharadil Kebab & Steak House. Также они смогут попробовать вкусные блюда от шефа ресторана Sharadil. Отсюда открывается прекрасный вид на горы. Не менее вкусный буфет ожидает гостей отеля на завтрак, обед и ужин в ресторане White Diamond, где заботливые менеджеры, супервайзеры и официанты каждую минуту готовы предоставить высокий сервис.

любит заниматься спортом. На территории курорта имеются площадки для волейбола, футбола, баскетбола, теннисный корт, мини гольф-площадка и мини шахматная площадка, плавательный бассейн и тренажёрный зал, оснащённый новейшими технологиями от Technogym. Огромная территория "Волшебного леса" отлично подойдет для пробежек, походов или пеших прогулок в лесу. Надувная стена для скалолазания и водные горки обеспечат захватывающие приключения любителям активного отдыха. Так что не забудьте взять с собой купальные принадлежности, лёгкую одежду для спорта и активных прогулок.

Отправившись в Nargiz Spa, вы проведёте незабываемое время, оценив традиционный балийский и тайский массаж в исполнении, как отечественных, так и иностранных специалистов. Помимо этого, полноценно отдохнуть и расслабиться поможет финская сауна и турецкая баня. В Nargiz Spa также можно посетить салон красоты.

Близкое расположение от города позволяет приехать сюда даже на выходные. Однако, имейте в виду, что всего одной ночи и двух дней вам точно не хватит. Поэтому лучше рассчитать больше дней, чтобы хорошо отдохнуть, зарядиться тем оптимизмом, жизнерадостностью и весельем, которое предлагает своим гостям Shamakhi Palace Sharadil.