Известную авиакомпанию обвинили во вранье

На известную американскую авиакомпанию Delta Airlines подали в суд и обвинили во вранье из-за ее заявлений о вкладе в решение проблемы изменения климата. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

К компании подали коллективный иск, который связан с заявлениями Delta о ее достижении углеродной нейтральности и мерах по снижению вредных выбросов. Так, компания объявила об амбициозных планах в феврале 2020 года, когда пообещала выделить миллиард долларов на сокращение своих выбросов. Вскоре в Delta начали заявлять, что стали первой в мире авиакомпанией с нулевым выбросом углерода, однако на самом деле это было не так.

Подобные заявления посчитали ложными. Юристы потребовали от компании отказаться от таких высказываний и раскрыть масштаб загрязнений, причиной которого становится ее деятельность.