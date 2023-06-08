Турецкие Авиалинии отмечают увеличение пассажиропотока

Услугами национального авиаперевозчика "Турецкие авиалиним" в мае 2023 года воспользовались 7,4 млн пассажиров, а заполняемость рейсов составила в среднем 81,8 процента.

Как передает Day.Az, cогласно сообщению пресс-службы авиаперевозчика, пассажиропоток "Турецких авиалиний" в мае вырос на 16 процентов по сравнению с тем же периодом 2022 года.

Коэффициент заполняемости международных рейсов составил 82 процента, а на внутренних рейсах - 80,7 процента.

Таким образом, пассажиропоток за май достиг рекордного показателя в истории авиакомпании.

Количество транзитных пассажиров в мае 2022 года составило 1,9 млн человек, тогда как в аналогичный период 2023 года этот показатель вырос на 22,2 процента - до 2,3 миллиона человек. При этом объем грузоперевозок (карго и почта) в мае 2022 года составил 144 тыс. тонн, тогда как в аналогичный период 2023 года этот показатель снизился на 6,6 процента - до 134,5 тыс. тонн.

Количество лайнеров в парке "Турецких авиалиний" по состоянию на конец мая 2023 года составило 417.

Ранее мы писали о том, что аэропорт "Стамбул" сохраняет лидерство по количеству рейсов.