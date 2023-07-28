Упавший во время селфи с 20-метрового ущелья турист чудом выжил

Турист из Индии чудом выжил после падения с 20-метрового ущелья, на краю которого он делал селфи, и попал на видео. Подробностями истории поделилось издание The Times of India, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным газеты, путешественник Гопал Пундлик Чаван (Gopal Pundlik Chavan) и его четыре друга отправились в пещеры Аджанты (буддистский храмово-монастырский пещерный комплекс в штате Махараштра - прим. "Ленты.ру"). Когда группа добралась до смотровой площадки у водопада, друзья решили сделать селфи. Источник уточняет, что во время этого процесса Чаван потерял равновесие и упал вниз. Его друзья немедленно обратились за помощью к правоохранителям.

На место прибыли сотрудники местной полиции и отдела археологии, которые начали поиски туриста, на это им потребовалось некоторое время. В итоге Чаван был спасен - его удалось вытащить из ущелья с помощью веревок и ремней безопасности.

The Times of India опубликовало видео спасательной операции. На кадрах виден мужчина, подвешенный на тросе над водопадом. Веревку в этот момент удерживают более десяти человек.