В Финляндии пишут об упадке из-за отсутствия российских туристов

Предпринимательская активность на востоке Финляндии приходит в упадок из-за отсутствия туристов из России, сообщает финская телерадиокомпания Yle, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В статье приводится история Кирсти Лайне, которая работала предпринимателем в сфере туризма с 1996 года. После начала специальной военной операции ее компания Saimaa Travel, которая совершала круизы в Выборг, объявила о банкротстве, так как больше не осуществляет рейсы в Россию.

"Слезами горю не поможешь. Сейчас я не поддерживаю контакты с российской стороной. Но Выборг навсегда останется в моем сердце, мне не хватает этого города", - пожаловалась Лайне.

По данным СМИ, множество компаний, особенно у юго-восточной границы Финляндии, которые почти полностью существовали за счет российских туристов, постигла схожая участь.

Финляндия ограничила въезд российских туристов в страну с 30 сентября 2022 года.