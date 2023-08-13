В Японии отменили 240 рейсов

По меньшей мере 240 рейсов отменены в Японии в понедельник и вторник из-за приближения тайфуна "Лан".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на авиакомпанию JAL.

Как ожидается, число отмененных или отложенных рейсов в ближайшие дни может возрасти по мере приближения тайфуна к побережью острова Хонсю. Отмены предвидятся и у других перевозчиков. Затруднения ожидаются и на железных дорогах: так, компания Central Japan Railway предупредила, что во вторник может быть приостановлено движение поездов на самом загруженном в стране участке между станциями Осака и Токио.

В настоящее время эпицентр тайфуна находится в районе острова Хатидзё, относящегося к цепи островов Идзу к югу от Токио. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие сутки он продолжит движение в северо-западном направлении и к 15 августа достигнет побережья острова Хонсю в районе Кинки, где расположена Осака, и Токай, где расположен крупный промышленный центр Нагоя.