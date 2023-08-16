В Иране заявили о готовности отменить визы с Россией

Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил в интервью газете "Известия", что его страна полностью готова к отмене виз с Россией, передает Day.Az.

По словам дипломата, в настоящее время ожидаются соответствующие решения иранских должностных лиц, после чего меры по отмене визового режима будут утверждены и переведены в практическую плоскость. Джалали отметил, что Иран и Россия находятся "в самом начале пути" реализации соглашения о безвизовых групповых туристических поездках.

Посол указал, что в Иране "рады пригласить россиян" в зимний период на южное побережье Персидского залива, поскольку "в это время года там очень тепло". Он также напомнил, что в этой части страны есть множество островов, в числе которых Киш и Кешм, порты Чабехар, города Бендер-Аббас и Бушер, а также провинции Хузестан, Ахваз и другие.

По словам Джалали, интерес для россиян может представлять и центральная часть Ирана, в которой в основном расположены пустыни.